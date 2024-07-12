“انتهاكات مرعبة”.. الأمم المتحدة: 8.9 ملايين طفل يواجهون المرض ومستويات حرجة من سوء التغذية

حذر رضوان نويصر خبير الأمم المتحدة المعني بالسودان، اليوم الجمعة، من الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في السودان إثر انتشار القتال في مناطق جديدة.

وأضاف الخبير الأممي المستقل، في بيان نشرته الأمم المتحدة على موقعها الإكتروني، أن المدنيين تعرضوا لمستويات غير مسبوقة من العنف والمعاناة منذ بداية النزاع غير المبرر، وفق وصفه.

جاءت تصريحات نويصر في ختام زيارة يجريها إلى السودان لتقييم حالة حقوق الإنسان في ظل الحرب المستمرة بين الجيش والدعم السريع.

وأكد نويصر أنه حث السلطات على ضمان حماية المدنيين من خلال الامتناع عن الهجمات العشوائية، بما في ذلك استخدام الأسلحة المتفجرة واسعة النطاق في المناطق المأهولة.

كما طالب السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق بما في ذلك تسريع الإجراءات الإدارية، لتمكين تقديم المساعدات للمحتاجين.

وشدد نويصر على السلطات بالامتناع عن الاعتقال والاحتجاز التعسفي للأشخاص، بما في ذلك نشطاء المجتمع المدني، وضمان المحاسبة عن جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بغض النظر عن هوية مرتكبيها.

ووصف نويصر حجم ومستوى الانتهاكات التي ارتكبت في السودان بأنه مرعب.

حذر خبير الأمم المتحدة المعني بالسودان من الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في البلاد مع انتشار القتال إلى مناطق جديدة. وقال إن حجم ومستوى الانتهاكات التي ارتكبت في السودان "مرعبان". التفاصيل⬇️https://t.co/Zqe8ldj6qh — الأمم المتحدة (@UNarabic) July 12, 2024

8.9 ملايين طفل سوداني يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد

في السياق، قالت مانديب أوبراين ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف في السودان إن قرابة 8.9 ملايين من أطفال السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد والأمراض.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن أوبراين قولها إن أكثر من 7 ملايين سوداني نزحوا داخلياً منذ بدء الحرب، منهم نحو 4 ملايين طفل.

وأضافت أن نزوح الأطفال يصاحبه أزمات أخرى متعددة نتيجة للحرب.

وشددت المسؤولة الأممية على أن أطفال السودان يواجهون المرض والجوع كما أن سوء تغذيتهم وصل إلى مستويات حرجة.

ودعت بشكل عاجل إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق للوصول إلى الأطفال المحتاجين.

ونوهت المنظمة الأممية إلى أن الحرب المستمرة تترك عدداً لا يحصى من النساء والأطفال من دون إمكانية الحصول على الطعام المغذي ومياه الشرب الآمنة.

وصل سوء التغذية لدى الأطفال إلى مستويات حرجة في #السودان. تترك الحرب المستمرة عدداً لا يحصى من النساء والأطفال دون إمكانية الحصول على الطعام المغذي ومياه الشرب الآمنة. نحن ندعو بشكل عاجل إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق للوصول إلى #الأطفال المحتاجين. pic.twitter.com/nV8zWpEVgC — UNICEF Sudan (@UNICEFSudan) July 12, 2024

الشرطة السودانية تأمر جميع الأجانب بمغادرة الخرطوم

من ناحية أخرى، أمرت السلطات الأمنية السودانية جميع الأجانب بمغادرة العاصمة الخرطوم والمناطق المحيطة بها.

وأمامهم مدة أسبوعين للقيام بذلك، حسب بيان صادر من إدارة الشرطة، المعنية بالأجانب.

وذكرت الشرطة أنه يتعين أن يغادر الأجانب، حفاظا على سلامتهم، وسط قتال مازال يحتدم بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.

وطبقا لتقارير إعلامية، تزايدت مشاعر العداء تجاه الأجانب، لاسيما الذين من بلدان إفريقية أخرى، في أعقاب ورود تقارير عن وجود مرتزقة أجانب في صفوف قوات الدعم السريع.

وقبل بضعة أيام، تم اعتقال أكثر من 150 أجنبيا، لا يحملون أوراق إقامة صالحة.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وحوالي 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت؛ جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.