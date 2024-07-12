بايدن يخطئ في قمة الناتو.. زيلينسكي يصبح بوتين مؤقتا (فيديو)

ارتكب الرئيس الأمريكي جو بايدن هفوة جديدة الخميس خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في واشنطن بتقديمه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنّه “الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين”، قبل أن يصحّح خطأه، في انتكاسة جديدة للمرشح الديمقراطي الذي يتعرض لضغوط متزايدة للانسحاب من السباق الرئاسي بسبب مخاوف بشأن صحته الذهنية.

وقال بايدن (81 عاماً) مخاطباً الحاضرين في القمّة “والآن، أترك الكلام لرئيس أوكرانيا الذي يتمتّع بقدر كبير من الشجاعة والتصميم. سيّداتي، سادتي، إليكم الرئيس بوتين”. لكن سرعان ما صحّح بايدن هفوته، قائلاً “تركيزي منصبّ بشدّة على هزيمة الرئيس بوتين”.

من جهته دافع المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الخميس عن الرئيس الأمريكي، وقال ردا على سؤال من الصحفيين عن الواقعة “زلات اللسان تحدث، وإذا راقبت الجميع دائما، فستجد ما يكفي منهم”.

وأضاف “لكن هذا لا يغير أي شيء مما قاله الرئيس الأمريكي بوضوح شديد في خطابه”.

ويشهد الجدل حول صحة بايدن وترشحه للرئاسة تصاعداً مستمراً، مما يثير التساؤلات حول قدرته على إدارة البلاد لفترة رئاسية ثانية.

ويُعزى هذا الجدل بشكل كبير إلى زلات اللسان المتكررة والأخطاء الكلامية التي وقع فيها بايدن في الآونة الأخيرة، والتي أثارت قلق العديد من الأمريكيين بشأن حالته الصحية والعقلية.

وأظهر استطلاع للرأي أن نسبة كبيرة من الأمريكيين يشعرون بالقلق بشأن صحة بايدن، خصوصاً في ظل تقدمه في العمر حيث سيبلغ 81 عاماً في الانتخابات المقبلة .

زلات لسان بايدن

ومؤخرا شهد الرئيس الأمريكي عدداً من زلات اللسان والأخطاء الكلامية التي لفتت الانتباه و أثارت الجدل خلال الفترة الأخيرة.

وفي إحدى الزلات خاطب بايدن الرئيس الفرنسي الراحل بدلاً من الحالي، ففي خلال خطاب في ولاية لاس فيغاس، أخطأ بايدن في ذكر اسم الرئيس الفرنسي، حيث قال إنه تحدث مع الرئيس الراحل فرانسوا ميتران الذي توفي عام 1996، بينما كان يريد ذكر الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.

وفي مناسبة أخرى، أخطأ بايدن في أسماء مستشارين ألمان سابقين، حيث أشار إلى المستشار هلموت كول بدلاً من أنجيلا ميركل.

وفي مقابلة رد بايدن بغضب على تلميحات حول تدهور ذاكرته، مشيراً إلى أن تلميحات المحقق الخاص روبرت هور حول ذاكرته كانت غير صحيحة وأن ذاكرته “في حالة جيدة”.