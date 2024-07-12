بصواريخ “حاصب 111”.. كتائب المجاهدين تقصف تموضعا لقوات الاحتلال في “نتساريم” (فيديو)

بثت كتائب المجاهدين، التابعة لحركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم الجمعة، مشاهد جديدة من تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

ونشرت كتائب المجاهدين صورًا من استهداف مقاتليها تموضعًا لقوات الاحتلال في محور “نتساريم” بصواريخ “حاصب 111“.

وأدخلت كتائب المجاهدين الصاروخ “حاصب 111” لأول مرة خلال المعارك الجارية مع قوات الاحتلال، إذ أعلنت عنه قبل أسبوع، ونشرت مشاهد توثق ما قالت إنها عملية إدخال صاروخ “حاصب” الخدمة.

وبثت الكتائب، مشاهد لعملية تجهير الصاروخ، وأرفقتها بجملة “أعددنا لكم ‘حاصب’ نذيرًا لموتكم”.

ومحور نتساريم (مفرق الشهداء) ممر يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوبي القطاع، وسُمي باسم مستوطنة كانت قائمة قبل عام 2005 في مكانه، وأُطلِق عليه مفرق الشهداء لكثرة الذين استشهدوا فيه خلال الأيام الأولى من انتفاضة الأقصى، وبينهم الطفل محمد الدرة، وسائق الإسعاف بسام البلبيسي.