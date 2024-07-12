بعد تكلفة بلغت 230 مليون دولار.. واشنطن تزيل رصيف غزة العائم بشكل نهائي

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة، عزمها إزالة الرصيف العائم قبالة سواحل قطاع غزة بشكل نهائي.

جاء ذلك على لسان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان في مؤتمر صحفي، أوضح فيه أنه ستتم إزالة الرصيف بالكامل لأنه لم تعد هناك حاجة إليه لتوصيل المساعدات إلى غزة.

وأكد أن القرار النهائي بهذا الخصوص ستعلنه القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، مضيفا “ومع ذلك، أتوقع أننا سنوقف عمليات الرصيف تمامًا في وقت قصير”.

مبررات واشنطن

وبحسب تعبيره “المشكلة في غزة لم تعد تكمن في إدخال المساعدات، بل في ضمان وصولها إلى الناس بأمان”، وتابع “ما يشغلنا الآن ليس إيصال المساعدات إلى غزة من الخارج، بل توزيعها داخليا، وهو ما أثر على تفكيرنا بشأن المدة الباقية للرصيف”.

جدير بالذكر أن الرصيف الذي كلّف 230 مليون دولار، تعرض لأضرار بسبب رياح وأمواج عاتية ضربته في 25 مايو/أيار الماضي، بعد أكثر من أسبوع من بدء تشغيله، لتتم إزالته لإجراء بعض الإصلاحات.

وفي 7 يونيو/حزيران الماضي، تمت إعادة تركيبه واستخدامه لنحو أسبوع ثم إزالته مرة أخرى بسبب سوء الأحوال الجوية في 14 يونيو.

وبعد أيام، تمت إعادة تركيبه، لكن الأمواج العاتية أجبرت القوات الأمريكية على إزالته للمرة الثالثة في 28 يونيو، لتتم إعادة تركيبه مجددا الأربعاء.

واتهمت أوساط فلسطينية، الولايات المتحدة باستخدام الرصيف العائم لأغراض استخبارية لمساندة جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملياته البرية والجوية على قطاع غزة، وهو ما نفته “سنتكوم”.