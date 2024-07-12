تضمن جانبا من حياة المقاتلين واستعدادهم للمعارك.. “فيديو” لاستهداف دبابات الاحتلال وجنوده في الشجاعية (شاهد)

عرضت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطعًا مصورًا للمعارك التي خاضتها خلال التصدي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية بمدينة غزة.

وتضمن المقطع، الذي نشرته كتائب القسام مساء الخميس، مشاهد لاستخدام مقاتليها الأسلحة المختلفة ضد جنود الاحتلال ومدرعاته في المعارك.

كما عرض المقطع لجانب من حياة المقاتلين وتجهيز الطعام، والاستعداد لخوض المعارك.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من حي الشجاعية، يوم الأربعاء، بعد نحو أسبوعين من عملية توغل، وأسفرت العملية العسكرية التي شنها الاحتلال في الشجاعية عن عشرات الشهداء والجرحى، وتهجير لمن بقي في الحي من السكان.

كما نشرت كتائب القسام في وقت سابق الخميس، مقطعًا مصورًا لاستهداف جنود الاحتلال وآلياته في حي تل السلطان، غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام في بيانات منفصلة عن تنفيذ العمليات التالية:

قصف قوات الاحتلال المتموضعة في محور “نتساريم” بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

استهداف قوة راجلة بقذيفة (تي بي جي) وإيقاعهم بين قتيل وجريح قرب مفترق الزهار في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

استهداف دبابتين من نوع (ميركفاه) بقذيفتي (تاندوم) قرب مفترق الزهار في حي تل الهوى.

قصف تجمع لجنود الاحتلال وآلياته على تل زعرب غرب مدينة رفح بقذائف الهاون.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي في فلسطين”، أنها قامت بالاشتراك مع كتائب القسام، باستهداف ناقلي جند وجرافة عسكرية من نوع (دي 9) بقذائف (آر بي جي) و(الياسين 105) في محيط مجمع قبيلة الترابين بالقرب من الشؤون جنوب حي تل السلطان.