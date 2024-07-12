جيش الاحتلال: تعرضنا لـ3 مليارات هجوم إلكتروني منذ بدء الحرب على غزة

رصدت إسرائيل 3 مليارات هجوم إلكتروني على أنظمة الكمبيوتر التابعة للجيش، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

ونقلت صحيفة “هآرتس”، اليوم الجمعة، عن العقيد راحيلي ديمبينسكي قائدة وحدة مركز الحاسبات وأنظمة المعلومات التابعة للجيش المعروفة بالاختصار “ممرام” قولها إن الهجمات استهدفت أنظمة الحوسبة السحابية التشغيلية الرئيسة، التي تشمل برامج تستخدمها القوات على الأرض لإدارة القتال وتحديد مواقع القوات، وتبادل المعلومات.

ولم تشر الصحيفة إلى مصادر تلك الهجمات، لكنها قالت إن ديمبينسكي تحدثت للمرة الأولى علنًا عن عدد الهجمات خلال مؤتمر تكنولوجيا المعلومات للجيش، نظمته مجلة الناس والحواسيب الإسرائيلية، الأربعاء الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن دمبينسكي لم تحدد أنواع الهجمات الإلكترونية ولا مستوى خطورتها.

وقالت دمبينسكي إنه تم إحباط الهجمات جميعها، زاعمة أنه لم تؤد ولو حالة واحدة من الهجمات إلى خروج أنظمة الجيش عن الخدمة.

واعترفت ديمبينسكي بأنه في بداية تسلسل الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت متأكدة من أن نظام الإنذار في الجيش قد انهار.

وفي تقرير نشره، أمس الخميس، على موقعه الإلكتروني، قال الجيش إنه لم يكن مستعدًا لسيناريو التسلل الواسع الذي حدث في 7 أكتوبر.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” قد فاجأت إسرائيل يوم 7 أكتوبر بهجوم واسع النطاق على عشرات المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية المحاذية لغلاف قطاع غزة، قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب حوالي 5 آلاف و431، وأسر نحو 239 على الأقل.

ووصف مسؤولون إسرائيليون في الجيش والمخابرات بأن الهجوم يعد فشلًا استخباريًا وعسكريًا وسياسيًا غير مسبوق.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربًا مدمرة بدعم أمريكي على غزة، خلّفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال إبادة جماعية، وبتحسين ظروف الوضع الإنساني الكارثي.