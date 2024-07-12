حرب تغريدات.. سجال بين ترمب وبايدن بعد زلة لسان الرئيس الأمريكي

مرة أخرى يقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في ورطة جديدة هي الثانية له خلال ساعات قليلة.

فقد أشارالرئيس بايدن بشكل صادم، في مؤتمر صحفي على هامش قمة حلف شمال الاطلسي (الناتو) إلى نائبته كامالا هاريس، باسم “ترمب”.

وجاءت زلة اللسان الكارثية بعد ساعات قليلة من إشارته إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرئيس “بوتين”، وسط دهشة الجميع، قبل أن يصحح خطأه خلال جلسات قمة الناتو.

The first question is in, and it doesn't look for Biden Harris "Vice President Trump" pic.twitter.com/wQ790iAT18 — racingpete (@Betracingnation) July 11, 2024

وسخر المرشّح الجمهوري دونالد ترمب الخميس مما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده بايدن وارتكب خلاله زلّة اللسان تلك.

وقال ترمب على شبكته الخاصة “تروث سوشال”، “عمل جيّد يا جو!”.

By the way: Yes, I know the difference. One’s a prosecutor, and the other’s a felon. pic.twitter.com/65kYp6m90Z — Joe Biden (@JoeBiden) July 12, 2024

ورد الرئيس بايدن (81 عاما) على سخرية ترمب (78 عاما) منه قائلًا “نعم أنا أعرف الفرق.. واحد مدعي عام والآخر مجرم”.

وكان ترمب قد سخر من هفوة بايدن في المؤتمر الصحفي حين قال “لم أكن لأختار نائب الرئيس ترمب لو كنت أعتقد أنها لا تصلح للرئاسة”.

وكان بايدن يقصد أنه لم يكن ليختار كامالا هاريس لمنصب نائب الرئيس لو كان يعتقد أنها لا تصلح لمنصب الرئاسة.

“بايدن غير مؤهل للرئاسة”

وقد قوبل خطأ الرئيس بايدن بسخرية كبيرة من عدد من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، فقال أحدهم في منشور عبر منصة إكس “الرئيس ترمب ليس نائبة الرئيس”، وكتب آخر “جو بايدن غير مؤهل ليكون رئيسًا، وكل أمريكي يطلب منه الآن إجراء اختبار معرفي، لكنه لن يفعل ذلك، فما الذي يخفيه؟”.

ومن المقرّر أن يتواجه المرشّحان خلال الانتخابات الرئاسيّة في نوفمبر/تشرين الثاني.