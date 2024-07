حرب تغريدات.. سجال بين ترمب وبايدن بعد زلة لسان الرئيس الأمريكي

مرة أخرى يقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في ورطة جديدة هي الثانية له خلال ساعات قليلة.

فقد أشارالرئيس بايدن بشكل صادم، في مؤتمر صحفي على هامش قمة حلف شمال الاطلسي (الناتو) إلى نائبته كامالا هاريس، باسم “ترمب”.

وجاءت زلة اللسان الكارثية بعد ساعات قليلة من إشارته إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرئيس “بوتين”، وسط دهشة الجميع، قبل أن يصحح خطأه خلال جلسات قمة الناتو.

