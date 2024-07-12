حماس: نتنياهو يحاول إضافة مطالب جديدة لتعطيل اتفاق التبادل

قال عزت الرشق القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إضافة مطالب جديدة، لم ترد في كل المقترحات السابقة المتداولة مع الوسطاء (مصر وقطر) يؤكد أنه لا يزال يتلكأ ويماطل، ويبحث عما يعطل اتفاق تبادل الأسرى.

وأمس الخميس، زعم نتنياهو أن “حماس” متمسكة بمطالب تعرض أمن إسرائيل للخطر، قائلًا إن أي مقترح صفقة تؤول إليه المفاوضات الحالية يجب أن يتيح لتل أبيب العودة إلى القتال.

وفي مايو/أيار الماضي، قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين “حماس” وإسرائيل، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتتضمن الخطة المبادئ الأساسية لصفقة التبادل وعودة الهدوء التام في قطاع غزة، التي تعد أساس المفاوضات.

وعلى مدار أشهر وأمام التعنّت الإسرائيلي بغطاء أمريكي، لم تنجح جهود الوساطة بالتوصل لاتفاق، وأعيقت على خلفية رفض نتنياهو الاستجابة لمطالب حركة “حماس” بوقف الحرب بشكل كامل.

إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية وتطهيرًا عرقيًا غرب غزة

في السياق، قالت حركة “حماس” إن “الفظائع التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة بعد أيام من التوغّل فيه هي جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي”.

وأضافت الحركة في بيان عبر منصة “تلغرام”، أن “جيش الاحتلال قام بإضرام النار في مبان سكنية قبل خروجه من حي تل الهوى، ومنع الدفاع المدني من الوصول إلى مبان أحرقت بكل من فيها من عائلات”.

وأردفت أنه “جرى انتشال جثث عائلات بأكملها استشهدت في تل الهوى إثر القصف الإسرائيلي ما يؤكد أن جيش الاحتلال ارتكب مجازر وحشية وفظائع يندى لها جبين الإنسانية”.

وذكرت أن “المشاهد الصادمة لحالات إعدام بدم بارد لمسنين فلسطينيين داخل بيوتهم، بينها 3 نساء مسنات من عائلة الغلاييني، إضافة لحالات إعدام لمدنيين عزل بينهم أطفال، هي جرائم تنتهك كل قيم الإنسانية وتؤكد السلوك الجبان الذي يسلكه هذا الجيش وقادته المجرمون”.

وأشارت إلى أن “هذه الجرائم البشعة هي برسم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومؤسساته، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والتي يمارس فيها فصولًا لا تنتهي من الانتهاكات لكل القيم والأعراف، ولكل القوانين والمعاهدات الدولية، دون أن تجد حكومة الإرهابيين الصهاينة خطوة رادعة حقيقية لإنهائها”.