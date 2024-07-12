سرايا القدس تقصف تحشّدات لجيش الاحتلال بمدينة غزة وتستهدف قوّاته في رفح (شاهد)

بثت كتائب سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد جديدة من تصدّيها لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

وقالت سرايا القدس، إنها استهدفت تحشدات لجيش الاحتلال في محيط منطقة الصناعة غرب مدينة غزة، شمالي القطاع.

وأظهرت المشاهد التي بثتها الكتائب، اليوم الجمعة، إطلاق قذائف الهاون من عدة أماكن مختلفة.

قصف تجمعات في رفح

وفي بيان منفصل قالت “قصفنا تجمعات العدو الصهيوني في محيط موقع كرم أبو سالم العسكري شرقي مدينة رفح بقذائف الهاون وصواريخ “107”، وألحقته ببيان جاء فيه “استهدفنا جنود العدو الصهيوني المتمركزين عند بوابة معبر رفح ومحيطها بوابل من قذائف الهاون”.

وكشفت إدارة الدفاع المدني في غزة، صباح الجمعة، عن حجم دمار هائل خلّفه جيش الاحتلال في منطقة الصناعة، إضافة إلى العثور على عشرات الجثامين.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، التصدي لقوات الاحتلال رغم مرور 280 يومًا من عدوان إسرائيلي مدمر يشنّه برًّا وجوًّا وبحرًا، بدعم كامل من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.