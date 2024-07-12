“عشرات الجثث المتناثرة والمتفحمة”.. الكشف عن “فظائع خطيرة” بعد انسحاب الاحتلال جزئيا من تل الهوى والصناعة (فيديو)

أعاد جيش الاحتلال تقدمه في حي تل الهوى، بعد ساعات من تراجعه

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني بغزة، والمكتب الإعلامي الحكومي، عن جرائم ارتكبها الاحتلال في منطقتي الصناعة وتل الهوى قرب مدينة غزة شمالي القطاع.

وقالت المديرية في بيان، اليوم الجمعة، إن المشهد الآن في منطقة الصناعة “صعب ومأساوي للغاية” بعد انسحاب جيش الاحتلال من المنطقة. لكنها أفادت في بيان لاحق بأن قوات الاحتلال “ما زالت تتمركز في عدة مناطق غرب تل الهوى، وهناك آليات تتمركز بمنطقة كيرفور ومنطقة شارع مستشفى القدس وعلى امتداد شارع 8”.

عشرات الجثث المتناثرة والمتفحمة

وأشارت المديرية إلى وجود عشرات من جثث الشهداء متناثرة بالأزقة وداخل المنازل المدمرة، إضافة إلى العديد من المنازل المحترقة بعدما أضرم الاحتلال النيران فيها قبل انسحابه.

وأكدت انتشال جثامين شهداء متفحمة بعد التراجع الجزئي لجيش الاحتلال من مناطق جنوب غرب مدينة غزة.

“فظائع خطيرة”

وأصدر المكتب الإعلامي الحكومي بيانًا مقتضبًا مؤكدًا ارتكاب الاحتلال جرائم في تل الهوى، وقال “تصلنا أخبار عن فظائع خطيرة ارتكبها الاحتلال في حي تل الهوا”.

وأعاد جيش الاحتلال تقدمه في تل الهوى، بعد ساعات من تراجعه من الحي إثر عملية عسكرية أطلقها قبل 4 أيام هي الرابعة من نوعها هناك منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي خلّفت مئات آلاف الفلسطينيين بين شهداء وجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلًا عن تدمير واسع في البنى التحتية للقطاع.