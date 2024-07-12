“عشرات الجثث المتناثرة والمتفحمة”.. الكشف عن “فظائع خطيرة” بعد انسحاب الاحتلال من تل الهوى والصناعة (فيديو)

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني بغزة، والمكتب الإعلامي الحكومي، عن جرائم ارتكبها الاحتلال في منطقتي الصناعة وتل الهوى قرب مدينة غزة شمالي القطاع.

وقالت المديرية في بيان، اليوم الجمعة، إن المشهد الآن في منطقة الصناعة “صعب ومأساوي للغاية” بعد انسحاب جيش الاحتلال من المنطقة.

عشرات الجثث المتناثرة والمتفحمة

وأشارت المديرية إلى وجود عشرات من جثث الشهداء متناثرة بالأزقة وداخل المنازل المدمرة، إضافة إلى العديد من المنازل المحترقة بعدما أضرم الاحتلال النيران فيها قبل انسحابه.

وأكدت انتشال جثامين شهداء متفحمة بعد التراجع الجزئي لجيش الاحتلال من مناطق جنوب غرب مدينة غزة.

“فظائع خطيرة”

وأصدر المكتب الإعلامي الحكومي بيانًا مقتضبًا مؤكدًا ارتكاب الاحتلال جرائم في تل الهوى، وقال “تصلنا أخبار عن فظائع خطيرة ارتكبها الاحتلال في حي تل الهوا”.

ومنذ أن شنّ الاحتلال عدوانه المدمر على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل وأصاب أكثر من 125 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلًا عن تدمير واسع في البنى التحتية للقطاع.