عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات في إسرائيل بسبب العنف في الضفة الغربية المحتلة

فرضت الولايات المتحدة عقوبات، على أفراد وكيانات قالت إنهم مرتبطون بالعنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات لمحاسبتهم.

وحددت واشنطن 3 أفراد و5 كيانات تشمل منظمة “لاهافا” اليمينية المتطرفة التي تعارض وجود اليهود مع غير اليهود، وتحرض ضد العرب باسم الدين والأمن القومي.

وقالت إدارة بايدن إن أعضاء “لاهافا” تورطوا في أعمال عنف متكررة ضد الفلسطينيين.

وأدرجت الولايات المتحدة من قبل مؤسس المنظمة وزعيمها بن صهيون غوبشتاين على قائمة العقوبات، كما فرضت بريطانيا عقوبات على المنظمة المتطرفة أيضًا.

عقوبات على بؤر استيطانية

وفرضت الولايات المتحدة أيضًا عقوبات على 4 بؤر استيطانية غير مصرح بها في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هذه البؤر تم تسليحها لاستخدام العنف في تهجير الفلسطينيين من خلال تدمير المراعي وتقييد الوصول إلى آبار المياه، وشن هجمات عنيفة على الفلسطينيين في المناطق المجاورة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان “لا تزال الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء عنف المتطرفين وعدم الاستقرار في الضفة الغربية، الأمر الذي يقوض أمن إسرائيل”.

وأضاف “نشجع حكومة إسرائيل بقوة على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد والكيانات، وفي ظل غياب مثل هذه الخطوات سنستمر في اتخاذ إجراءاتنا الخاصة بالمساءلة”.

“غضب أعضاء اليمين المتطرف”

وأثارت تحركات إدارة بايدن ضد المستوطنين، غضب أعضاء اليمين المتطرف في الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذين يدعمون توسيع المستوطنات اليهودية، وضم الضفة الغربية لإسرائيل.

ويعد غوبشتاين أبرز شخصية إسرائيلية تستهدفها الولايات المتحدة بعقوبات، وهو صديق مقرب من وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي يعيش هو نفسه في مستوطنة بالضفة الغربية، وتربطه علاقات عائلية به.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ حرب 1967، وأقامت عليها مستوطنات يهودية تعدّها معظم الدول غير قانونية، فيما ترفض إسرائيل ذلك وتقول إن هناك علاقات تاريخية وتوراتية بالأرض، بحسب ما تدعي.

وقالت إدارة بايدن في فبراير/شباط إن المستوطنات لا تتوافق مع القانون الدولي، مما يشير إلى عودتها إلى سياسة أمريكية قديمة بشأن هذه القضية التي تراجعت عنها الإدارة السابقة لدونالد ترمب.

مجموعة السبع تدين

وفي السياق، أدان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، إعلان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، “شرعنة” 5 مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال بيان أصدرته وزارة الخارجية الإيطالية، الخميس “نحن وزراء خارجية مجموعة السبع ننضم إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في إدانة إعلان وزير المالية الإسرائيلي تشريع 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية”.

وأعرب البيان عن رفض المجموعة القرار الإسرائيلي بمصادرة أكثر من 1270 هكتارًا من أراضي الضفة الغربية، وإعلانها أراضي دولة.

وحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في بؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ووفقًا للقانون الدولي، تعدّ هذه المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على إضفاء الشرعية على 5 بؤر استيطانية غير قانونية في “المنطقة- ب” بالضفة الغربية، بناء على طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

“الحرب الصامتة في الضفة الغربية”

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن الضفة الغربية تواجه “حربًا صامتة” جراء الاقتحامات والإجراءات الإسرائيلية المتواصلة.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة، إن مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة “بدت كأنها منطقة صراع صغيرة”، بسبب الدمار الذي خلّفه فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وصعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الأسابيع الأخيرة مداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، كما زادت وتيرة اعتقالاتها بالتزامن مع الحرب التي تشنها على غزة.