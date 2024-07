قاضية جنوب إفريقية: لا شيء تقريبا يمكن أن يردع إسرائيل عن مواصلة هجومها في غزة

قالت قاضية محكمة الاستئناف العليا في جنوب إفريقيا نامبيثا دامبوزا، إنه “لا شيء تقريبا يمكن أن يردع إسرائيل عن مواصلة هجومها في قطاع غزة”.

وأكدت قاضية محكمة الاستئناف العليا في جنوب إفريقيا -وهي ثاني أعلى محكمة في جنوب إفريقيا بعد المحكمة الدستورية- أن الإجراء الذي قامت به بلادها من شأنه تسليط الضوء على الحرب المدمّرة التي تشنها إسرائيل على غزة.

Today at #HLPF2024, Justice Nambitha Dambuza, Judge of the Supreme Court of SA, participated as a panelist during the #HLPF discussion on SDG16. She underscored the independence of the judiciary in advancing justice on matters of dispute. pic.twitter.com/hdlSF0gA7g

— South Africa 🇿🇦 at the UN 🇺🇳 (@SAMissionNY) July 11, 2024