في ظل أجواء قاسية وتدهور حالته الصحية بفعل منع السفر للعلاج، يعاني الطفل عمران حجيلة من مرض قصور الكلى وسط ظروف إنسانية صعبة في مخيمات النزوح في غزة.

فريق الجزيرة مباشر أجرى لقاء مع أسرة الطفل الذي يعيش في خان يونس، لتسليط الضوء على معاناته.

وأوضحت والدة عمران أن الظروف المعيشية في الخيام غير آدمية على الإطلاق، إذ تحدثت عن مشكلات الحرارة الشديدة والحشرات التي تعيق الحياة الطبيعية للأطفال.

وعبّرت الأم عن أملها في أن يجدوا من يقف إلى جانبهم بقلوبهم، وقالت: “لا نريد المساعدة، نريد أن يقف الناس معنا بقلوبهم لنخرج من الوضع المأساوي الذي نعيشه”.

وأشارت الأم إلى أن عمران كان يعاني من صعوبات كبيرة في الحصول على العلاج اللازم، حيث تم تحويله إلى مصر دون جدوى نتيجة إغلاق المعابر.

وأضافت: “عمران يجب أن ينتظر دوره، لكن المعبر مغلق، مما يزيد من معاناته الصحية”.

وفي حوار مع عمران، حاولت والدته تشجيعه على التحدث عن حالته، إلا أن كلماته البسيطة عكست الألم العميق الذي يشعر به، وقالت شقيقته: “نريد أن يعيش عمران حياة طبيعية مثل أي طفل آخر، يلعب ويتحرك بحرية دون معاناة”.

يعاني الطفل من نقص الرعاية الطبية اللازمة، حيث تزداد حالته سوءًا يومًا بعد الآخر، بينما تبقى الأسرة في انتظار أن يصل صوتهم للعالم لتمكين عمران من الحصول على العلاج اللازم والعيش بكرامة.

وتستمر معاناة الطفل عمران وأسرة حجيلة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، آملين في أن تصل أصواتهم إلى من يستطيع مساعدتهم وإيجاد حل لمعاناتهم الإنسانية.