مقتل ضابط إسرائيلي وانقطاع الكهرباء في مستوطنة “المطلة” جراء صواريخ حزب الله

قتل ضابط إسرائيلي وتضرر مبنيان وانقطعت الكهرباء، الجمعة، في مستوطنة “المطلة” شمالي إسرائيل، إثر إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان لمساندة قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن الرائد احتياط فاليري شيفونوف (33 سنة) ضابط المركبات في الكتيبة 9308، لواء ألون، قُتل أثناء القتال في الشمال.

وبذلك، يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية الحرب على غزة إلى 682 جنديا وضابطا، وفق معطيات الجيش، في حين بلغ عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب 4149، بينهم 2122 جنديا وضابطا أصيبوا في المعارك البرية بالقطاع المحاصَر.

הותר לפרסום: רס"ר במיל' ולרי צ'פונוב בן 33 מנתניה, קצין הרכב של גדוד 9308 בחטיבת אלון, נהרג מפגיעת כטב"ם נפץ של חזבאללה בגליל המערבי. יהי זיכרו ברוך pic.twitter.com/0vMJhG1A1N — גלצ (@GLZRadio) July 12, 2024

انقطاع الكهرباء عن المطلة

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن مبنيين تضررا نتيجة هجوم صواريخ أطلقت من لبنان، صباح الجمعة، كما أكدت القناة انقطاع الكهرباء عن المطلة في منطقة الجليل.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة إكس “بعد التحذيرات التي تم تفعيلها في (مستوطنة) أداميت، تم رصد صاروخ واحد اجتاز الأراضي اللبنانية وسقط في منطقة مفتوحة، ولا توجد إصابات”.

ولم يحدد الجيش الجهة المسؤولة عن إطلاق الصاروخ، وقال إن انطلاق صافرات الإنذار في بلدة أفيفيم كان نتيجة تحذير خاطئ.

ومنذ ساعات الصباح، دوت صافرات الإنذار في عدد من البلدات الإسرائيلية الشمالية القريبة من حدود لبنان الجنوبية.

صواريخ حزب الله

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني، الجمعة، شن هجوم صاروخي استهدف مواقع عسكرية إسرائيلية.

وقال في بيان مقتضب “دمرنا بالصواريخ الموجهة التجهيزات التجسسية الإسرائيلية ‏في مركز مستحدث بمستوطنة المطلة القريبة من الحدود اللبنانية”.

وفي بيان آخر أعلن استهداف جنود إسرائيليين في محيط موقع “حانيتا” على الحدود اللبنانية بالأسلحة الصاروخية.

لأول مرة.. محاكاة لانقطاع الكهرباء

من ناحيتها، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، قيام شركة الكهرباء الإسرائيلية، بدءًا من الأحد، بإجراء تمرين مدة 5 أيام “يحاكي سيناريوهات الأضرار التي قد تلحق بمحطات فرعية في الشبكة وانقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة”.

وجاء في بيان أصدرته أنها “للمرة الأولى ستتدرب على إقامة منظومة بديلة لتوفير الكهرباء بصورة كاملة في غضون ساعات، وستُلاحظ خلاله شاحنات تنقل محولات كهربائية ضخمة”، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

ويأتي ذلك على خليفة التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، ومخاوف دولية بشأن توسع الحرب بينهما، مع تحذير المدير العام لشركة الكهرباء الإسرائيلي شاؤول غولدشتاين، من أن حزب الله يمكنه بسهولة إسقاط شبكة الكهرباء الإسرائيلية، وأن إسرائيل غير مستعدة لهذه الحرب.

ברקע החשש ממלחמה בצפון: חברת החשמל תפתח ביום ראשון בתרגיל בן 5 ימים – שידמה "תרחישי פגיעה בתחנות משנה של הרשת והפסקות חשמל באזורים נרחבים"@israelfisher pic.twitter.com/2chLhFXXEM — גלצ (@GLZRadio) July 12, 2024

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر 2023 قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، خلّف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن تلك الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربًا تشنّها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، خلّفت أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.