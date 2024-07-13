أكثر من 100 شهيد ومصاب إثر مجزرة مروعة جديدة في “منطقة آمنة” بمواصي خان يونس (فيديو)

استشهد عشرات النازحين، وأصيب أكثر من 100 آخرين، اليوم السبت، في عدة غارات متتالية لطائرات الاحتلال الحربية على منطقة المواصي “الآمنة” غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن طواقم الدفاع المدني برفح وخان يونس تقوم بانتشال ونقل عشرات الشهداء والمصابين ومكافحة حرائق اشتعلت في المكان المستهدف بمنطقة مواصي خان يونس التي تعج بمئات آلاف النازحين.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان عبر تليغرام “إن شهداء مجزرة الاحتلال البشعة بحق المواطنين والنازحين في منطقة مواصي محافظة خان يونس الذين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي 20 شهيدًا وأكثر من 90 إصابة بينها حالات خطيرة لا زالت الطواقم الطبية تتعامل معها حتى اللحظة”.

وقال الدفاع المدني في غزة “لا تزال هناك العديد من جثامين الشهداء متناثرة في الشوارع وتحت الركام وبين خيام النازحين لا يمكن الوصول إليها بسبب حجم القصف الكبير الذي استهدف بها الاحتلال أماكن وخيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس”.

أكثر من 100 شهيد ومصاب

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين في منطقة النُّص بخان يونس، حيث خلفت هذه المجزرة المروّعة أكثر من 100 شهيد وجريح، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني، في حصيلة أوّلية.

وأضاف المكتب في بيان إن الطواقم الحكومية والإغاثية ما زالت تنتشل عشرات الشهداء والجرحى من مكان القصف والاستهداف.

وأشار البيان إلى أن “المجزرة تأتي بالتزامن مع عدم وجود مستشفيات تستطيع استقبال هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى، وبالتزامن مع تدمير الاحتلال للمنظومة الصحية في قطاع غزة.

وأضاف “تأتي هذه المجزرة بعد ارتكاب الاحتلال مجازر مروّعة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى، وفي أحياء مدينة غزة ومخيمات الوسطى، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد مما يرفع أعداد الشهداء بشكل متلاحق ومتسارع.

جريمة مركّبة

وأدانت فصائل المقاومة الفلسطينية المجزرة الإسرائيلية وقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الرحمن شديد، إن الرد على المجازر الإسرائيلية المروعة في غزة يتطلب حراكاً شعبياً واسعاً وفي كل المناطق للجم الاحتلال ووضع حد لجرائمه في القطاع.

وأكد على ضرورة أن تشتعل كل الساحات في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل لنصرة غزة وأهلها واسناد المقاومة التي تقدم أداءً مميزاً في التصدي لآلة الحرب الإسرائيلية.

من جانبها أدانت عن حركة المجاهدين الفلسطينية المجزرة الإسرائيلية وقالت في بيان ندين الصمت والتواطؤ الدولي والتخاذل العربي على جرائم الابادة الجماعية المتواصلة ضد غزة والتي كان آخرها الجريمة البشعة في مخيمات النازحين في مواصي خان يونس في جريمة مركبة ضد المدنيين والنازحين الذين تم تهجيرهم من منازلهم بفعل الارهاب الصهيوني”.

وحمّلت الكتائب “الإدارة الأمريكية ورئيسها بايدن المسئولية الأولى عن هذه الجريمة وكل الجرائم الممنهجة بحق شعبنا حيث تستمر بدعم الكيان الصهيوني وحكومته الفاشية وتوفير الغطاء الدولي وامداه بالسلاح”.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت38345 شهيدا و 88295 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.