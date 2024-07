“أنا على ما يرام”.. بايدن يطمئن أنصاره بينما نواب ديمقراطيون سابقون يدعونه لإعطاء آخرين فرصة الترشح

استأنف الرئيس الأمريكي جو بايدن حملته الانتخابية، الجمعة، لدعم ترشحه لولاية رئاسية ثانية، في ظل تزايد حدة الأصوات المطالبة بانسحابه من السباق الرئاسي حتى من داخل حزبه الديمقراطي.

وحاول بايدن (81 عامًا) طمأنة الناخبين إلى أنه في حالة جيدة. وقال لأنصاره، خلال عشاء في مطعم في نورثفيل بولاية ميشيغان “علينا إنهاء المهمة. وأؤكد لكم أنني على ما يرام”.

ورفض بايدن بشدة التكهنات بأنه قد ينسحب من سباق الرئاسة الأمريكية، وقال في تجمع حاشد أمس بالولاية إنه سيهزم “تهديد الأمة”، يقصد خصمه الجمهوري دونالد ترمب.

وعلى وقع هتافات “لا تنسحب”، قال بايدن “كان هناك كثير من التكهنات في الآونة الأخيرة. ماذا سيفعل جو بايدن؟ هل سيبقى في السباق؟ هل سينسحب؟ إليكم إجابتي: أنا مرشح وسوف نفوز. لن أغير ذلك”.

وقال المتحدث باسم حملة بايدن الانتخابية، مايكل تايلر، أمس، إن الرئيس الأمريكي “يدرك أنه لا يزال ثمة قلق (في الكونغرس). ولهذا السبب فهو يركز على مهمة واحدة: إظهار أنه في أفضل وضع لمواجهة دونالد ترمب في نوفمبر/تشرين الثاني والتغلب عليه”.

ونشر أكثر من 20 عضوًا ديمقراطيًا سابقًا في الكونغرس الأمريكي، أمس، رسالة تدعو بايدن إلى عقد مؤتمر مفتوح وإعطاء شخصيات أخرى فرصة لتقديم ترشيحاتهم.

وكتب هؤلاء في الرسالة المفتوحة “بايدن سيخدم الأمة التي يحبها بشكل أفضل من خلال إطلاق يد المندوبين الذين يفترض أن يسموه لولاية ثانية. إذا قرر فعل ذلك، فهذا يعني عقد مؤتمر مفتوح في أغسطس/آب. نحن نطلب منه اتخاذ هذا القرار”.

وأضافوا “لا نريد القول إننا نفضل مرشحا آخر بدلا منه (لكننا) واثقون من أن مرشحا ديمقراطيا كفؤًا أو أكثر سيتقدمون”.

وأبقت سلسلة زلات بايدن كفاءته العقلية والصحية لولاية ثانية موضع شكوك.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، إنه التقى بايدن في وقت متأخر الخميس، مع ارتفاع عدد أعضاء الكونغرس الذين يطالبون الرئيس بالانسحاب إلى 20 عضوا.

وأوضح جيفريز أنه وبايدن “عبّرا عن حكمة واسعة النطاق ووجهات نظر صادقة واستنتاجات بشأن المسار للتقدم إلى الأمام”. لكنه لم يعطِ مزيدًا من التفاصيل.

