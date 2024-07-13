“أوقفوا المذبحة”.. فلسطين: التهجير القسري يتكرر في جميع أنحاء غزة ولا أمان للمدنيين

“حتى الأماكن الإنسانية وملاجئ الأمم المتحدة حولتها إسرائيل إلى مناطق قتل”

قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الجمعة، إن التهجير القسري الذي تمارسه إسرائيل يتكرر في أنحاء قطاع غزة، مضيفًا: “نتصور، أن إسرائيل تنتهك كل أشكال الحماية للمدنيين في وقت الحرب”.

جاء ذلك في رسائل بعث بها منصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وسفير روسيا فاسيلي نبينزيا، بصفته رئيسًا لمجلس الأمن لشهر يوليو/تموز الجاري، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دنيس فرانسس.

“أوقفوا المذبحة”

وشدد منصور، في رسالته على أن “التهجير القسري غير القانوني وغير الإنساني الذي تمارسه إسرائيل ضد المدنيين، يتكرر في جميع أنحاء غزة؛ مما يسبب اضطرابات وصدمات مستمرة، وخاصة بين الأطفال”.

وأضاف أن شمال غزة، الذي أجبرت إسرائيل سكانه على إخلائه للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2023، يخضع الآن لأوامر الإخلاء مرة أخرى.

وجدد منصور، مطالبته المجتمع الدولي “بوقف المذبحة الإسرائيلية للشعب الفلسطيني وتعذيبه”، وضمان حماية الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي وأوامر التدابير المؤقتة الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

“لا أمان في غزة”

وتابع “لا يوجد مكان يذهب إليه الناس، ولا مكان يشعرون فيه بالأمان. لقد دمرت إسرائيل غالبية قطاع غزة وما بقي منه”.

وأشار مندوب فلسطين إلى أن “إسرائيل تعتبر قطاع غزة هدفًا مشروعًا، فيما تصر على انتهاكاتها المنهجية والجسيمة للقانون الدولي، وتمزيق القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بينما تنتهك كل أشكال الحماية للمدنيين في وقت الحرب”.

وأضاف في رسالته “حتى المناطق الإنسانية وملاجئ الأمم المتحدة حولتها إسرائيل إلى مناطق قتل”.

وأشار منصور إلى أنه على الرغم من مرور شهر على قرار مجلس الأمن رقم 2735 لعام 2024 بوقف إطلاق النار في غزة، وتحمل أكثر من 9 أشهر من هذه الفظائع، فإنه لا يوجد حتى الآن وقف لإطلاق النار، ولا حماية للمدنيين، ولا راحة للمدنيين من انتقام إسرائيل.

تأتي رسالة منصور في حين توسع إسرائيل عملياتها العسكرية البرية في قطاع غزة، متنقلة من منطقة الشمال إلى شرق مدينة غزة ثم غربها، وصولا إلى خان يونس في الجنوب.

جريمة حرب

وأمس الجمعة، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتكررة لسكان مدينة غزة ترقى إلى “التهجير غير الشرعي وهو جريمة حرب”.

جاء ذلك تعليقا على إصدار القوات الإسرائيلية منذ يومين أمر إخلاء جديد لمدينة غزة يأمر جميع سكانها بالفرار جنوبا، بعد أيام من إجبار الجيش الإسرائيلي الآلاف من الفلسطينيين على إخلاء منازلهم في البلدة القديمة وأحياء التفاح والدرج شرق مدينة غزة والتوجه نحو المناطق الغربية.

والأربعاء، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناشير ورقية، سكان مدينة غزة بالتوجه نحو بلدة الزوايدة ومدينة دير البلح وسط القطاع، مهددا بأن المدينة ستبقى منطقة قتال خطيرة.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت 38345 شهيدا و88295 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.