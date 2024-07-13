إصابة 4 جنود إسرائيليين واندلاع حرائق في كريات شمونة جراء إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان (فيديو)

أصيب 4 جنود إسرائيليين، اليوم السبت، بجروح بين طفيفة ومتوسطة، جراء سقوط صواريخ أُطلقت من جنوبي لبنان نحو مستوطنة كريات شمونة ومناطق عدة محيطة بها، حسب ما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم، دوت صفارات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة ومنطقتي مرغليوت وبيت هليل القريبتين منها، بينما تبنى حزب الله قصف هذه المستوطنة، وقال في بيان عبر منصة تلغرام إن مقاتليه قصفوها بالعشرات من صواريخ الكاتيوشا، دون توضيح حصيلة هذا القصف.

وأضاف حزب الله أن هذا الهجوم يأتي ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين في لبنان، ‏وخصوصا الاعتداء الذي طال بلدة الخردلي، والذي أدى إلى استشهاد مواطنَين.

وحصلت الجزيرة مباشر على مقطع فيديو يُظهر عملية اعتراض الصواريخ في أجواء كريات شمونة بالجليل الأعلى، كما أظهر مقطع فيديو آخر اندلاع حرائق في مناطق مفتوحة بالمستوطنة.

مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان

في المقابل، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية استشهاد مواطنَين في الخردلي جنوبي البلاد جراء استهدافهما بصاروخ من مسيّرة إسرائيلية، من دون تفاصيل أخرى.

بينما ادعى جيش الاحتلال، في بيان، استهداف “عنصرين من حزب الله” في هذا الهجوم، دون تأكيد من الحزب حتى الآن لصحة انتمائهما إليه.

وقال الجيش إن جنوده حددوا الهدفين على أنهما “عنصران من حزب الله كانا يستعدان لإطلاق مقذوفات باتجاه الأراضي الإسرائيلية في منطقة دير ميماس”.

وأصدرت حركة أمل في وقت لاحق بيانا، قالت فيه إن أحد أعضائها “استشهد إثر عدوان جوي اسرائيلي”، وهو من مواليد 1964.

“حزب الله” يستهدف مواقع عسكرية وجنودا إسرائيليين

في السياق، أعلن حزب الله استهداف مواقع عسكرية وجنود إسرائيليين قرب الحدود مع لبنان.

وبث الإعلام العسكري للمقاومة الإسلامية مشاهد من عملية استهداف موقع “حدب يارين” ومحيط “ثكنة زرعيت” عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وقال الحزب في بيان إنه استهدف انتشارا لجنود العدو في ‏محيط موقع حانيتا بصاروخ فلق، وحقق إصابات مباشرة.

وفي بيان آخر، أعلن الحزب أنه استهدف موقع المطلة الإسرائيلي بصاروخ جهاد، وفق ما جاء في البيان.

وحسب مراقبين، فإن صاروخ جهاد مصنوع محليا، غير موجَّه، يحمل متفجرات حربية تزن 120 كيلوغراما، وله قدرة تدميرية كبيرة.

ولفت حزب الله إلى أن هجومه جاء “ردا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي البارحة في بلدة الماري (الحدودية)”.

وأمس الجمعة، استشهد شخص بغارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة الماري، التي تقع في قضاء حاصبيا بمحافظة النبطية (جنوب) وتتداخل مع قرية الغجر السورية التي تحتلها إسرائيل.

ولاحقا، قال حزب الله في بيان إن مقاتليه استهدفوا موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة.

وتتبادل فصائل المقاومة اللبنانية والفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال منذ 8 من أكتوبر/تشرين الأول 2023 قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن استشهاد أكثر من 500 شخص في لبنان غالبيتهم مقاتلون من حزب الله وبينهم أكثر من 90 مدنيا، وفق تعداد يستند إلى بيانات حزب الله ومصادر رسمية لبنانية، بينما أعلن الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 29 شخصا، غالبيتهم عسكريون.