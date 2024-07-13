استهداف موقع “ناحل عوز” الإسرائيلي برشقة صاروخية في عملية مشتركة للمقاومة (فيديو)

قالت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم السبت، إنها استهدفت هي وقوات عمر القاسم موقع ناحل عوز الإسرائيلي برشقة صاروخية ضمن معركة طوفان الأقصى.

وكتبت الكتائب في تعليق عبر قناتها على تليغرام: “مشاهد من استهداف كتائب المجاهدين وقوات عمر القاسم لموقع ناحل عوز برشقة صاروخية”.

وتقع مستوطنة ناحل عوز جنوب إسرائيل في الجزء الشمالي الغربي من صحراء النقب بالقرب من الحدود مع قطاع غزة وبالقرب من مدن ومستوطنات سديروت ونيتفوت.

وكانت الكتائب قد أعلنت أمس الجمعة أن مقاتليها “وبالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى تمكنوا بفضل الله من قنص جندي صهيوني في منطقة تل الهوا وإصابته بشكل مباشر”.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت 38345 شهيدا و88295 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.