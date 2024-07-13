“بتقييم شامل”.. اليابان تدرس الاعتراف بدولة فلسطين

أعلنت اليابان أنها ستقوم بتقييم شامل للاعتراف بدولة فلسطين، مع الأخذ في الاعتبار تقدم عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية (كاميكاوا يوكو) خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة طوكيو، إنهم يدعمون حل الدولتين في الشرق الأوسط.

وأكدت أن بلادها تتفهم هدف الفلسطينيين المتمثل في إقامة دولة مستقلة، وأنها تدعم جهود فلسطين لتحقيق هذا الهدف.

وقالت “فيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، نريد الاستمرار في معالجة هذه القضية بشكل شامل، مع الأخذ في الاعتبار كيفية دفع عملية السلام”.

الاعتراف بدولة فلسطين

واعترفت دول عديدة بدولة فلسطين، ففي نهاية مايو/أيار، اعترفت إسبانيا وإيرلندا والنرويج رسميًّا بدولة فلسطين، وكانت سلوفينيا الدولة الأوروبية الرابعة التي تتخذ مثل هذه الخطوة وأثارت غضب سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي أواخر يونيو/حزيران المنصرم أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، الاعتراف بدولة فلسطين لتحذو بذلك حذو دول أخرى، قامت بخطوة مماثلة مؤخّرًا، بهدف المضي قدمًا نحو السلام في الشرق الأوسط، مشدّدة على أن “الوضع حرج في غزة”.

ومن بين أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة، تعترف السويد وقبرص والمجر وجمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا، بدولة فلسطينية.

نرحب باعتراف دولة ارمينيا الصديقة بدولة فلسطين وفقا للقانون الدولي والشرعية الدولية. وهذا يعد انتصارا للحق والعدل والشرعية ولكفاح شعبنا الفلسطيني من اجل التحرر والاستقلال. شكرا ارمينيا الصديقة. — حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) June 21, 2024

قرار الجمعية العامة

وقالت مالطا إنها قد تتخذ نفس الخطوة قريبا، كما قالت بريطانيا وأستراليا إنهما تدرسان الاعتراف أيضًا، لكن فرنسا قالت إن الوقت ليس مناسبًا لذلك الآن.

وانضمت ألمانيا إلى الولايات المتحدة، حليف إسرائيل الأقوى، في رفض “أي نهج من جانب واحد” والإصرار على أن حل الدولتين لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار.

وكانت النرويج، التي ترأس مجموعة المانحين الدوليين للفلسطينيين، تتبنى حتى وقت قريب الموقف الأمريكي لكنها “فقدت الثقة في نجاح هذه الاستراتيجية”، وأعلنت اعترافها بدولة فلسطين.

وفي 18 إبريل/نيسان الماضي اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 143 صوتًا قرارًا يوصي بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.