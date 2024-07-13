بصاروخَي 107.. شهداء الأقصى تستهدف جنود الاحتلال وآلياته في محيط معبر رفح (فيديو)

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، اليوم السبت، أنها استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المتمركزة في محيط معبر رفح جنوبي قطاع غزة، ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت الكتائب في بيان عبر قناتها على تليغرام “مشاهد من استهداف تجمع لجنود العدو والآليات المتمركزة في محيط معبر رفح بصاروخين من نوع (107) وقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

وفي بيان آخر قالت الكتائب “تمكن مقاتلونا من دكّ تجمع لآليات العدو الصهيوني المتوغلة شرق المحافظة الوسطى بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت 38345 شهيدا و88295 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.