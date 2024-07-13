بصواريخ بحرية وطائرات مسيرة.. الحوثيون يستهدفون سفينة مرتين في البحر الأحمر وباب المندب (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الجمعة، استهداف سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بصواريخ بحرية وطائرات مسيرة، قالت إنها انتهكت الحظر الذي تفرضه على دخول الموانئ الإسرائيلية.

وفي بيان متلفز، قال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع: “نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية (بالجماعة) عملية عسكرية مشتركة”.

وأوضح أن العملية استهدفت سفينة (شارليسلس) مرتين إحداها في البحر الأحمر والثانية في باب المندب، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة والطائرات المسيرة.

وأضاف أن استهداف السفينة جاء نتيجة انتهاك الشركة المالكة لها (لم يذكرها) قرار (الجماعة) حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأكد أن عمليات القوات المسلحة لن تتوقف إلا بوقف العدوان الإسرائيلي، ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ولم يصدر رد فوري من الشركة المالكة أو المشغلة للسفينة حتى الآن، كما لم تعلق الولايات المتحدة أو بريطانيا على تصريحات سريع.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ 12 يناير/ كانون الثاني 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.