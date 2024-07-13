بصواريخ موجّهة.. حزب الله يستهدف موقعين للجيش الإسرائيلي قرب حدود لبنان (فيديو)

بث حزب الله اللبناني، اليوم السبت، مشاهد من عملية استهداف عناصره، الخميس، موقع “حدب يارين” ومحيط ثكنة زرعيت عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأظهرت المشاهد تصاعد أعمدة الدخان من الموقع العسكري الإسرائيلي إثر استهدافه بصاروخ موجّه، واشتعال النيران جراء سقوط عدد من الصواريخ على الثكنة الحدودية.

وكان حزب الله قد أعلن في بيانات منفصلة سابقة، أن عناصره استهدفوا أول أمس، جنودا إسرائيليين في محيط ثكنة زرعيت الإسرائيلية بصاروخ بركان، واستهدفوا مبنيين يستخدمهما جنود إسرائيليون في مستعمرة مسكفعام الإسرائيلية ومبنيين آخرين في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة، ردًّا على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية.

كما استهدفت عناصر حزب الله في وقت سابق، الخميس، المقر المستحدث لقيادة كتيبة المدفعية التابعة للفرقة 146 الإسرائيلية بالمسيّرات الانقضاضية، واستهدفوا التجهيزات الفنية المستحدثة في موقع المالكية الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال، وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة المقاومة في القطاع.