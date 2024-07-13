بعد المواصي.. مجزرة جديدة إثر استهداف مسجد في مخيم الشاطئ شمالي غزة (فيديو)

استشهد 17 فلسطينيًا على الأقل، وأصيب العشرات، اليوم السبت، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة شمالي القطاع.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني بغزة في بيان عبر تليغرام “17 شهيدا وأكثر من 20 إصابة في مجزرة جديدة بعد استهداف الاحتلال المسجد الأبيض في مخيم الشاطئ”.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن المجزرة استهدفت المواطنين أثناء تأديتهم لصلاة الظهر، وأظهرت الصور تناثر الأشلاء والجثث في كل مكان.

غالببية الضحايا من الأطفال وكبار السن

وأضاف المراسل أن الضحايا من الأطفال وكبار السن، والإصابات كثير منها في حالة خطيرة.

وأفاد شهود عيان بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت المصلين داخل المسجد الأبيض حيث كان يوجد داخل المصلى قرابة 40 شخصًا.

تأتي هذه الامجزرة بعد ساعات قليلة من مجزرة بشعة ارتكبها الاحتلال بحق المواطنين والنازحين في منطقة مواصي محافظة خان يونس خلفت أكثر من 71 شهيد و من 289 إصابة بينها حالات خطرة.