بعد المواصي.. مجزرة جديدة باستهداف مسجد في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة (فيديو)

استشهد 17 فلسطينيًّا على الأقل، وأصيب العشرات، اليوم السبت، بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية لمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة شمالي القطاع.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني بغزة في بيان عبر تليغرام “17 شهيدا وأكثر من 20 إصابة في مجزرة جديدة بعد استهداف الاحتلال المسجد الأبيض في مخيم الشاطئ”.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن المجزرة استهدفت المواطنين أثناء تأديتهم لصلاة الظهر، وأظهرت الصور تناثر الأشلاء والجثث في كل مكان.

غالبية الضحايا من الأطفال والمسنّين

وأضاف المراسل أن أغلب الضحايا من الأطفال والمسنّين، وأن كثيرا من المصابين في حالة خطيرة.

وأفاد شهود عيان بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت المصلين داخل المسجد الأبيض، وكان يصلي فيه حينها قرابة 40 شخصًا.

تأتي هذه المجزرة بعد ساعات قليلة من مجزرة بشعة ارتكبها الاحتلال بحق المواطنين والنازحين في منطقة مواصي محافظة خان يونس، خلفت أكثر من 71 شهيدا و289 مصابا بينهم حالات خطرة.