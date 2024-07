تقرير: ترقية قادة سابقين بكتيبة “نيتسح يهودا” لمناصب عليا في جيش الاحتلال

كشف تحقيق أجرته شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن قادة سابقين لكتيبة “نيتسح يهودا”، تمت ترقيتهم إلى مناصب عليا في جيش الاحتلال، والاستعانة بهم في تدريب القوات البرية الإسرائيلية، فضلا عن المشاركة في إدارة العمليات بقطاع غزة.

وفي إبريل/نيسان الماضي، أفادت وزارة الخارجية بأن خمس وحدات أمنية إسرائيلية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قبل الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة. وأشارت إلى أن 4 وحدات منها “أصلحت نفسها”، وإن الوزارة لا تزال تقرر بشأن الوحدة الخامسة، وهي “كتيبة نيتسح يهودا”، التي أنشئت بدعم من مجموعة من حاخامات “الحريديم”، بهدف دمج شباب هذه الطائفة في الجيش والمجتمع الإسرائيلي، من دون المساس بتقاليدهم الدينية.

وذكر التحقيق أن أنباء احتمال حجب الولايات المتحدة المساعدات عن وحدة “نيتسح يهودا” العسكرية الإسرائيلية، أثارت ردودًا غاضبة من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي صرح قائلًا “إذا كان أي شخص يعتقد أنه يستطيع فرض عقوبات على وحدة من الجيش الإسرائيلي، فسأقاتل بكل قوتي”.

وفي رسالة حصلت عليها “سي إن إن” أخبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل على “تحديد طريق للعلاج الفعال” لوحدة “نيتسح يهودا”.

ورغم أن الرسالة لم تذكر اسم الوحدة، فإن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أكدوا لسي إن إن، أن بلينكن كان يشير إلى “نيتسح يهودا”، المتهمة بارتكاب سلسلة من الانتهاكات في الضفة الغربية المحتلة على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك قتل فلسطيني أمريكي يبلغ من العمر 78 عامًا في عام 2022.

New from @CNN: The US held off sanctioning this Israeli army unit despite evidence of abuses. Now its forces are shaping the fight in Gaza.

“The findings… would have been enough to disqualify a military unit from any other country, the officials said.”https://t.co/lXvpTyA77u

— Dylan Williams (@dylanotes) July 13, 2024