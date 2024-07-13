جيش الاحتلال يعلن اعتراض “هدفين جويين مشبوهين” فوق إيلات أُطلقا من الشرق (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتراض “هدفين جويين مشبوهين” أطلقا من جهة الشرق تجاه منطقة إيلات على ساحل البحر الأحمر (جنوب).

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان نشره في حسابه على منصة إكس “صفارات الإنذار دوت في إيلات. اعتراض هدفين جويين مشبوهين في طريقهما إلى إسرائيل من الشرق” حسب ما ذكر البيان.

وأضاف “في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في المنطقة الصناعية شحوريت (قرب إيلات) تمكنت الدفاعات الجوية بالتعاون مع الطائرات الحربية من اعتراض هدفين جويين مشبوهين شقا طريقهما إلى الأراضي الإسرائيلية من جهة الشرق”.

تفعيل صفارات الإنذار

وكشف البيان أنه تم تفعيل صفارات الإنذار خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض، وقال إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، على حد وصف البيان.

وفجر اليوم السبت، قالت وسائل إعلام إسرائيلية من بينها صحيفة (يديعوت أحرونوت) إن صفارات الإنذار دوت في منطقة شحوريت الصناعية شمال إيلات للتحذير من إطلاق صواريخ وقذائف صاروخية.

وحتى الساعة 6:30 (بتوقيت غرينتش) لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن العملية.

ومنذ بداية الحرب، سبق أن أعلنت فصائل مسلحة عراقية، عدة مرات، أنها استهدفت إيلات بالطيران المسيّر.