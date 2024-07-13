سرايا القدس تنشر “فيديو” يوثق قصف مواقع عسكرية إسرائيلية غرب غزة (شاهد)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد مصورة تظهر عمليات قصفها لمواقع عسكرية إسرائيلية في منطقة الصناعة غرب مدينة غزة باستخدام قذائف الهاون.

يبدأ “الفيديو” بعرض شعار سرايا القدس، ثم يظهر مقاتلان يقومان بإعداد قذائف الهاون وتجهيزها لإطلاقها.

يجري إطلاق القذائف من موقعين مختلفين، الأول بين الأشجار في محاولة للتمويه، والثاني من داخل مبنى لتوفير حماية إضافية.

يستخدم المقاتلون قذائف الهاون محلية الصنع من عيار غير محدد.

يتبع المقاتلون إجراءات أمنية احترازية، حيث يظهرون بلبس أقنعة لإخفاء هوياتهم، ويتم التصوير من زوايا محددة لتجنب الكشف عن موقعهم بدقة.

وفيما لم يظهر “الفيديو” الأهداف التي تم قصفها بشكل واضح، أفادت سرايا القدس بأنها استهدفت تحشيدات للقوات الإسرائيلية في منطقة الصناعة غرب غزة.

وتأتي هذه الأحداث في إطار الرد العسكري المتواصل من الفصائل الفلسطينية على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.