شهادات على مجزرة نفذها الاحتلال بعد قصف مخزن مساعدات في خان يونس (فيديو)

أسفر القصف الإسرائيلي على مخزن تابع لوزارة التنمية الاجتماعية في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس صباح الجمعة عن وقوع شهداء ومصابين، وانقطاع المياه عن مئات النازحين بسبب تضرر شبكة المياه في محطة طبريا.

وفي حديثه عن اللحظات الأولى للقصف، قال محمد أبو سمرة، شاهد عيان من المنطقة: “هذا مكان إيواء للنازحين، والناس كانت جالسة عندما فوجئنا بصاروخ من طائرة إف 16 يسقط على مخزن التنمية الذي يوزع المساعدات”.

وأضاف أبو سمرة: “الحمد لله إن اليوم كان جمعة والمخزن مغلق، وإلا لكان عدد الشهداء والمصابين أكبر. لكن عمال المخزن أصيبوا بجروح خطيرة واستشهد بعضهم، إضافة إلى النازحين الذين كانوا بالقرب من المخزن”.

تصنيف المنطقة كآمنة

وكان الاحتلال قد صنف منطقة المواصي ضمن المناطق الآمنة، وهو ما أكده الشاب محمد نصر الله الذي قال: “مواصي خان يونس صنفها الاحتلال كمنطقة آمنة ولا يجب أن يحدث فيها شيء. لكن الاحتلال استهدفها بلا رحمة، ولا يعرف الأمان أساسًا”.

من جانبه، أشار سعدي عبد ربه، وهو شاهد عيان آخر، إلى أن جميع سكان المنطقة من النازحين، موضحًا: “المنطقة كلها نازحين، من جميع الجهات. القصف دمر الألواح الشمسية التي كنا نعتمد عليها، مما أدى لانقطاع المياه عن نحو 3000 نازح. والآن لا حول ولا قوة إلا بالله، من أين سنحصل على الماء للشرب؟”.

وتستمر مجازر الاحتلال في المناطق الآمنة وغير الآمنة، حيث لا يوجد مكان في قطاع غزة يشعر سكانه بالأمان من الاستهداف المباغت، مما يترك الناس في حالة خوف دائم من أن يصبحوا بين المفقودين أو المصابين.