كتائب المجاهدين تقنص جنديا إسرائيليا بحي تل الهوى (فيديو)

أعلنت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين (لواء العامودي) أنها تمكنت من قنص جندي إسرائيلي في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى.

وبثت كتائب المجاهدين، اليوم السبت، مشاهد عبر حسابها على تلغرام لما قالت إنها “عملية قنص مجاهدي كتائب المجاهدين لجندي صهيوني بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى – لواء العامودي في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة”.

وأعادت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي تقدمها في حي تل الهوى، بعد ساعات من تراجعها من الحي إثر عملية عسكرية أطلقتها قبل 4 أيام، هي الرابعة من نوعها بالمنطقة منذ اندلاع الحرب على القطاع، حيث تشهد المنطقة معارك ضارية بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة التي نفذت هجمات عدة مضادة.

ويتزامن ذلك مع ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، أسفرت عن استشهاد 71 فلسطينيا وإصابة 289 بينهم حالات خطرة، وفق وزارة الصحة في غزة.

ومنذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.