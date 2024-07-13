ميتا‭ ‬ترفع قيودا عن حسابي ترمب في فيسبوك وإنستغرام

قالت شركة ميتا أمس الجمعة إنها قررت رفع بعض القيود التي كانت مفروضة على حسابي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب على فيسبوك وإنستغرام، في الأسابيع المقبلة.

وكانت ميتا قد علقت حسابي ترمب إلى أجل غير مسمى بعد إشادته بالأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكونغرس الأمريكي في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.

وأعادت الشركة بعد ذلك الحسابين في أوائل عام 2023 قائلة إنها ستراقب منشورات ترمب تحسبا لاكتشاف المزيد من الانتهاكات التي قد تؤدي إلى تعليق آخر مدة تتراوح بين شهر وعامين.

لن يخضع لمزيد من المراقبة

وقالت ميتا إن ترمب الذي سيخوض انتخابات الرئاسة أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يخضع لمزيد من المراقبة.

وأضافت الشركة في منشور محدث “في تقييم مسؤوليتنا للسماح بالتعبير السياسي، نعتقد أن الشعب الأمريكي يجب أن يكون قادرا على سماع المرشحين للرئاسة على نفس الأساس”.

وانتقد بعض خبراء وسائل التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة، شركة ميتا وغيرها من المنصات لتقاعسها عن تعديل المحتوى السياسي بما في ذلك منشورات المرشحين السياسيين.

وكان قد حساب ترمب على منصة تويتر، إكس حاليا، تم حظره عام 2021، وأعاد الملياردير إيلون ماسك صاحب منصة إكس حساب ترمب بعد فترة وجيزة من الاستحواذ على الشركة عام 2022، لكن ترمب لم ينشر فيه سوى منشور واحد منذ ذلك الحين.