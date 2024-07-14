سياسة|قطاع غزة

أجبرتها على الانسحاب.. شهداء الأقصى تضرب آليات إسرائيلية أثناء توغلها في وسط غزة (فيديو)

بقذائف الهاون من العيار الثقيل

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14/7/2024

بثت كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)- مشاهد لعملية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في المحافظة الوسطى بقطاع غزة المحاصَر.

وعرضت الكتائب عبر قناتها على تليغرام “مشاهد من دك آليات الاحتلال الصهيوني المتوغلة شرق المحافظة الوسطى بقذائف الهاون من العيار الثقيل” ضمن معركة طوفان الأقصى.

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وأظهرت اللقطات رصد تجمُّع آليات العدو ثم لحظة الاستهداف، أعقبها انسحاب الآليات المتوغلة من المكان المستهدف.

وفي بيان سابق اليوم، قالت الكتائب إنها استهدفت “تجمعًا لجنود العدو وآلياته المتمركزة في محيط معبر رفح برشقة صاروخية عيار (107) وقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

وتواصل المقاومة التصدي بضراوة لتوغلات جيش الاحتلال، وتنصب له العديد من الكمائن في محاور القتال وسط معارك شرسة، مكبّدة إياه خسائر جديدة في الجنود والعتاد.

المصدر : الجزيرة مباشر