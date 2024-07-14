إصابة 4 إسرائيليين في “عملية مزدوجة” جنوب تل أبيب واثنان بحالة خطرة (فيديو)

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بإصابة 4 بينهم اثنان في حالة خطرة، جراء عملية مزدوجة شملت دهسًا وإطلاق نار في الرملة جنوب تل أبيب.

وذكرت الهيئة الرسمية أن الهجوم وقع عند تقاطع نير تسفي بالقرب من قاعدة زرفين قرب الرملة، ونُقل الإسرائيليون الأربعة إلى مستشفى “شامير – أساف هروفيه” لتلقّي العلاج.

وقالت إن أحد المصابين في حالة حرجة بعد تدهور حالته والآخر في حالة خطرة، وقُتل سائق السيارة المشبوهة بينما أصيب جزء من القوة في الهجوم.

وذكر قائد المنطقة الوسطى في مكان الهجوم أن مُنفذ العملية “دهس عددًا من الإسرائيليين في محطة للحافلات، واستمر بضع مئات من الأمتار ونفذ هجوم دهس آخر”، وذلك قبل تدخّل قوة من حرس الحدود وقتله داخل السيارة.

وأضافت هيئة البث أن المُنفذ من سكان كفر عقب شمالي القدس المحتلة، ويُدعى محمد شهاب.

عملية مزدوجة

وتشتبه الشرطة في أن هذه “عملية مشتركة” إذ وصل أيضًا إسرائيلي في حالة خطرة مصابًا بطلق ناري.

وقال متحدث باسم الشرطة “هناك شخصان أصيبا في الحادث، وتم تحييد الخطر. هناك اشتباه في حادث عبوة ناسفة ولكن ليس على وجه اليقين. إنها حادثة دهس وإطلاق نار مشتركة”.