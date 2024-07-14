القسام تجهز على قوة إسرائيلية تسللت متخفية داخل شاحنة مساعدات شرق رفح

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، إيقاع قوة إسرائيلية خاصة تسللت داخل شاحنة مساعدات شرق رفح جنوبي قطاع غزة، بين قتيل ومصاب.

وقالت الكتائب في بيان “تمكن مجاهدو القسام من رصد قوة صهيونية خاصة تسللت متخفية داخل شاحنة مساعدات، وعند وصولها إلى مفترق المشروع شرق رفح ودخولها أحد المنازل، قام مجاهدونا بالاشتباك المباشر معهم من مسافة الصفر بالأسلحة الخفيفة وقذائف الأفراد، وإيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح”.

يأتي ذلك بعد يوم دامٍ في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، حيث شن جيش الاحتلال غارات مكثفة على “منطقة آمنة” تعج بالنازحين بزعم استهداف القائد العام للقسام محمد الضيف وقائد لواء خان يونس رافع سلامة، وخلّف القصف عشرات الشهداء ومئات المصابين، وأعقبتها مجزرة أخرى شمالي القطاع في مصلّى بمخيم الشاطئ حيث استشهد 20 وأصيب عشرات.

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس، اليوم، إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن قرار لدى الحركة بوقف المفاوضات، ردًّا على مجزرة المواصي غرب خان يونس “لا أساس له من الصحة“.

وشدد في بيان له على أن “هذا التصعيد النازي ضد شعبنا من قِبل نتنياهو وحكومته النازية، أحد أهدافه قطع الطريق على التوصل إلى اتفاق يوقف العدوان على شعبنا، وهو ما أصبح واضحًا لدى الجميع”.

وفي وقت سابق، قالت حماس إنها أبدت المرونة الكافية في المفاوضات، في حين تتصاعد الاتهامات الإسرائيلية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بمحاولة عرقلة صفقة التبادل.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 141 شهيدًا و400 مصاب خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 38584 شهيدًا -غالبيتهم من النساء والأطفال- و88881 مصابًا في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

ورغم المجازر الإسرائيلية، تواصل المقاومة التصدي بضراوة لتوغلات جيش الاحتلال، وتنصب له العديد من الكمائن في محاور القتال وسط معارك شرسة، مكبّدة إياه خسائر جديدة في الجنود والعتاد.