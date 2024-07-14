بالصواريخ والهاون.. سرايا القدس تضرب موقعا عسكريا وتجمعات لجنود الاحتلال في محور نتساريم (شاهد)
محور نتساريم له أهمية استراتيجية
بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- مشاهد عملية جديدة ضد قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.
وعرضت السرايا عبر قناتها على تليغرام لقطات من “قصف مجاهديها بالصواريخ وقذائف الهاون لموقع (فجة) العسكري وتموضعات لجنود العدو في محور نتساريم”، وذلك ضمن معركة طوفان الأقصى.
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وأظهرت اللقطات مقاتلي سرايا القدس وهم يجهزون الصواريخ والقذائف، ثم لحظات الإطلاق باتجاه الأهداف المذكورة.
مفرق الشهداء
ومحور نتساريم (مفرق الشهداء) ممر يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوبي القطاع، وسُمي على اسم مستوطنة كانت قائمة قبل عام 2005 في مكانه.
وأُطلق عليه مفرق الشهداء لكثرة الذين استشهدوا فيه خلال الأيام الأولى من انتفاضة الأقصى، بينهم الطفل محمد الدرة، وسائق الإسعاف بسام البلبيسي.
وتواصل المقاومة التصدي بضراوة لتوغلات جيش الاحتلال، وتنصب له العديد من الكمائن في محاور القتال وسط معارك شرسة، مكبّدة إياه خسائر جديدة في الجنود والعتاد.