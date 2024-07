بعد حادث إطلاق النار.. إيلون ماسك يعلن “تأييده الكامل” لترامب

قال الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم السبت “أؤيد الرئيس (الأمريكي السابق دونالد) ترامب بشكل كامل وأتمنى الشفاء العاجل له”.

وكانت أصوات أعيرة نارية قد دوت في وقت سابق خلال تجمع حاشد لترامب في بنسلفانيا حيث ظهر المرشح الرئاسي الجمهوري متجهما ورفع يده اليمنى إلى أذنه اليمنى حسبما أظهرت لقطات مصورة.

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF

— Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024