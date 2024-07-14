سياسة|أمريكا

بعد حادث إطلاق النار.. إيلون ماسك يعلن “تأييده الكامل” لترامب

إصابة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا
إصابة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا (مواقع التواصل)
14/7/2024-|آخر تحديث: 14/7/202402:51 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم السبت “أؤيد الرئيس (الأمريكي السابق دونالد) ترامب بشكل كامل وأتمنى الشفاء العاجل له”.

وكانت أصوات أعيرة نارية قد دوت في وقت سابق خلال تجمع حاشد لترامب في بنسلفانيا حيث ظهر المرشح الرئاسي الجمهوري متجهما ورفع يده اليمنى إلى أذنه اليمنى حسبما أظهرت لقطات مصورة.

وظهرت في اللقطات المصورة دماء على أذنه.

المصدر : وكالات