دماء على أذنه.. لحظة إصابة ترامب بعد إطلاق نار بتجمع انتخابي في بنسلفانيا (فيديو)

أصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأذنه اليسرى في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، مساء السبت، بعد سماع أصوات أعيرة نارية متعددة، وفق ما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

وأظهرت لقطات مصورة أفرادا من جهاز الخدمة السرية والشرطة يرافقون ترامب إلى سيارة بينما كان يرفع قبضته في الهواء.

وظهرت في اللقطات المصورة دماء على أذنه وقناصة على سطح قريب من المنصة التي كان يقف عليها ترامب.

إصابة ترامب في إطلاق نار أثناء تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا#الجزيرة_مباشر https://t.co/R7AuUtbj8o — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 13, 2024

وقال متحدث باسم جهاز الخدمة السرية على منصة إكس في تعليق على الواقعة التي وصفها الجهاز بأنها حادث: “نفذ جهاز الخدمة السرية إجراءات وقائية والرئيس السابق بخير. جهاز الخدمة السرية يجري تحقيقا نشطا وسيتم إصدار المزيد من المعلومات حال توفرها”.

وقال ستيفن تشونغ المتحدث باسم حملة ترامب: “يشكر الرئيس ترامب قوات إنفاذ القانون وأول المستجيبين على سرعة تصرفهم خلال هذا العمل الشنيع”.

وأضاف أن ترامب “بخير ويجري فحصه في منشأة طبية محلية”.

ونقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية عن متحدث باسم ترامب قوله إن المرشح الجمهوري بخير ويتم فحصه حاليا في مركز طبي محلي.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تلقى إفادة أولية عن واقعة إطلاق النار في تجمع انتخابي لترامب.

وكان ترامب قد بدأ للتو إلقاء خطابه عندما سُمع دوي إطلاق النار، وسارع عناصر الخدمة السرية المسؤولون عن أمن الرؤساء والرؤساء السابقين إلى مساعدته على النهوض ورافقوه من المنصة إلى سيارته. وخلال إجلائه رفع ترامب قبضته وسط هتاف أنصاره.

وقال جون ييكال وهو من أنصار ترامب لوكالة الصحافة الفرنسية: “رأينا الكثير من الناس يلقون بأنفسهم على الأرض وبدا عليهم الارتباك”.

وكان هذا آخر تجمع لترامب قبل المؤتمر الجمهوري الذي من المقرر أن يتم خلاله تسميته في شكل رسمي مرشحا للحزب الجمهوري لمواجهة منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتم إخلاء المكان مع سقوط الكراسي وطوقت الشرطة المكان بشريط أصفر.

وأظهرت اللقطات المصورة طائرة هليكوبتر تحلق فوق المكان ورجال إنفاذ قانون يجوبون المنطقة.

وأعرب الملياردير إيلون ماسك مالك منصة إكس عن تمنياته بالشفاء العاجل لترامب وكما أعلن تأييده بشكل كامل في السباق الانتخابي.