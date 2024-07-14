سياسة|أمريكا

ردود فعل واسعة بعد إصابة ترامب خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يلوح بيديه بعد إصابته خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا
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14/7/2024

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يشعر بالامتنان، لسماع أن الرئيس السابق دونالد ترامب بخير.

وأضاف بايدن على منصة إكس “لا مكان لهذا النوع من العنف وعلينا أن نتحد كأمة واحدة لإدانة ذلك”.

وكان ترامب قد أصيب بعد إطلاق أعيرة نارية خلال تجمع انتخابي له في بلدة بتلر بولاية بنسلفانيا، وذلك بعد وقت قصير من بدء خطابه.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حالة من الذعر تنتشر بين الصفوف الأمامية للتجمع الانتخابي بعد سلسلة من أصوات إطلاق النار.

كما أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، عن امتنانه لأن ترامب لم يصب بأذى، مؤكدا أنه “لا مكان للعنف السياسي” في الولايات المتحدة.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إنه “رُوّع” بعد واقعة إطلاق النار خلال تجمع لترامب.

وكتب الديمقراطي شومر على منصة إكس “لقد رُوِّعتُ مما حدث في تجمع ترامب في بنسلفانيا وأشعر بالارتياح لأن الرئيس السابق ترامب في أمان. العنف السياسي لا مكان له في بلدنا”.

كما كتب السناتور الجمهوري ميتش ماكونيل على منصة إكس “الليلة، يشعر جميع الأمريكيين بالامتنان لأن الرئيس ترامب يبدو بخير بعد الهجوم”، مضيفا “لا مكان للعنف في سياستنا”.

من جهته قدم إيلون ماسك دعمه رسميا لترامب بعد الوقائع التي شهدها تجمعه الانتخابي.

ويقوم ترامب بحملة للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ضد الرئيس الحالي جو بايدن.

ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، حيث من المقرر أن يجري الإعلان رسميا عن ترشيح ترامب كمرشح الحزب للانتخابات الرئاسية، في ميلووكي بولاية ويسكونسن يوم غد الاثنين.

المصدر : الجزيرة مباشر