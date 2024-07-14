ردود فعل واسعة بعد إصابة ترامب خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يشعر بالامتنان، لسماع أن الرئيس السابق دونالد ترامب بخير.

وأضاف بايدن على منصة إكس “لا مكان لهذا النوع من العنف وعلينا أن نتحد كأمة واحدة لإدانة ذلك”.

I have been briefed on the shooting at Donald Trump’s rally in Pennsylvania. I’m grateful to hear that he’s safe and doing well. I’m praying for him and his family and for all those who were at the rally, as we await further information. Jill and I are grateful to the Secret… — President Biden (@POTUS) July 13, 2024

وكان ترامب قد أصيب بعد إطلاق أعيرة نارية خلال تجمع انتخابي له في بلدة بتلر بولاية بنسلفانيا، وذلك بعد وقت قصير من بدء خطابه.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حالة من الذعر تنتشر بين الصفوف الأمامية للتجمع الانتخابي بعد سلسلة من أصوات إطلاق النار.

كما أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، عن امتنانه لأن ترامب لم يصب بأذى، مؤكدا أنه “لا مكان للعنف السياسي” في الولايات المتحدة.

There is absolutely no place for political violence in our democracy. Although we don’t yet know exactly what happened, we should all be relieved that former President Trump wasn’t seriously hurt, and use this moment to recommit ourselves to civility and respect in our politics.… — Barack Obama (@BarackObama) July 13, 2024

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إنه “رُوّع” بعد واقعة إطلاق النار خلال تجمع لترامب.

وكتب الديمقراطي شومر على منصة إكس “لقد رُوِّعتُ مما حدث في تجمع ترامب في بنسلفانيا وأشعر بالارتياح لأن الرئيس السابق ترامب في أمان. العنف السياسي لا مكان له في بلدنا”.

كما كتب السناتور الجمهوري ميتش ماكونيل على منصة إكس “الليلة، يشعر جميع الأمريكيين بالامتنان لأن الرئيس ترامب يبدو بخير بعد الهجوم”، مضيفا “لا مكان للعنف في سياستنا”.

من جهته قدم إيلون ماسك دعمه رسميا لترامب بعد الوقائع التي شهدها تجمعه الانتخابي.

ويقوم ترامب بحملة للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ضد الرئيس الحالي جو بايدن.

ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، حيث من المقرر أن يجري الإعلان رسميا عن ترشيح ترامب كمرشح الحزب للانتخابات الرئاسية، في ميلووكي بولاية ويسكونسن يوم غد الاثنين.