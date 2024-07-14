مبررا “مجزرة المواصي”.. نتنياهو: ليس هناك تأكيد لمقتل الضيف أو سلامة (فيديو)
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14/7/2024-|آخر تحديث: 14/7/202412:48 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إنه لا توجد تأكيدات حتى الآن لقتل محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أو رافع سلامة، أحد كبار قادة القسام.
وزعم نتنياهو في مؤتمر صحفي، مساء السبت، أن أي تغير في المفاوضات يعود إلى الضغط العسكري الذي يقوم به جيش الاحتلال في قطاع غزة.
وأسفر الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم للنازحين في منطقة “المواصي” بخان يونس جنوبي قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 90 شخصا وإصابة 300.
وفيما يلي أهم ما جاء في تصريحات بنيامين نتنياهو:
- لسنا متأكدين حتى الآن أنه تم القضاء على محمد الضيف أو رافع سلامة في الغارة التي شنها الجيش في خان يونس.
- مجرد محاولة اغتيال قادة حماس يبعث برسالة إلى حماس والعالم أن أيامها معدودة.
- الفرص القليلة لاغتيال قياديي حماس تتاح لنا من خلال عمل استخباري رفيع.
- سنواصل العمل على قتل قادة حماس وهذا يقربنا أكثر من تحقيق أهداف الحرب.
- قادة حماس يختبئون تحت الأرض وينقطعون عن عناصرهم فوق الأرض وبدأنا نرى بوادر ضعف في الحركة.
- النصر الساحق يتحقق حين نقضي على القدرات العسكرية والإدارية لحماس واستعادة مختطفينا وعودة مواطنينا إلى الشمال.
- مهما حدث سنصل إلى كل قادة حماس.
- إذا أبقينا على حماس في رفح فلن نعيد المختطفين.
- الولايات المتحدة تدرك أن عمليات الاغتيال جزء من سياستنا.
- الموت مصير كل من يشن هجمات علينا.
- أقدر مواطني الشمال ونحن غير جاهزين لتقبل الوضع هناك.
- علينا التزام أخلاقي باستعادة كل مختطفينا من قطاع غزة.
- أرفض كل التقارير التي تتحدث عن عرقلتي للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار.
- إذا كان هناك أي تغير حالي في المفاوضات فهذا بسبب الضغط العسكري الذي مارسناه.
- أصر على إعادة أكبر عدد ممكن من المختطفين الأحياء في المرحلة الأولى من الصفقة ولن نتخلى عنهم.
- حماس طالبت بإجراء 29 تغييرا على مقترح بايدن وقلت لهم إنني لن أغير أي شيء في المقترح.
- علينا الانتظار حتى نهاية الحرب لإجراء أي تحقيقات بخصوص ما حدث في السابع من أكتوبر.
- نعيش إخفاقات ونتكبد أثمانا أليمة وباهظة في هذه الحرب.
المصدر : الجزيرة مباشر