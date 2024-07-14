مبررا “مجزرة المواصي”.. نتنياهو: ليس هناك تأكيد لمقتل الضيف أو سلامة (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إنه لا توجد تأكيدات حتى الآن لقتل محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أو رافع سلامة، أحد كبار قادة القسام.

وزعم نتنياهو في مؤتمر صحفي، مساء السبت، أن أي تغير في المفاوضات يعود إلى الضغط العسكري الذي يقوم به جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وأسفر الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم للنازحين في منطقة “المواصي” بخان يونس جنوبي قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 90 شخصا وإصابة 300.

وفيما يلي أهم ما جاء في تصريحات بنيامين نتنياهو: