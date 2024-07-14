محاولة اغتيال ترامب.. تفاصيل جديدة عن سلاح المنفذ ومتفجرات في سيارته

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن المسلّح الذي أطلق النار خلال تجمع حاشد للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان يحمل متفجرات في سيارته، فيما يتواصل التحقيق في محاولة اغتيال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية.

وأوردت صحيفة “وول ستريت جورنال” وشبكة “سي إن إن” أنه عُثر على مواد متفجرة في سيارة تعود إلى مطلق النار توماس ماثيو كروكس، التي كانت متوقفة قرب مكان انعقاد التجمع الانتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وصادر المحققون بندقية (إيه أر- 15) في أعقاب محاولة الاغتيال، حسبما ذكرت تقارير إعلامية، وذكرت صحيفتا “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” أنه يعتقد أنه تم استخدام السلاح لإطلاق النار.

ونجا ترامب من محاولة الاغتيال بعد إصابته في أذنه بإصابة طفيفة، ولكن لقي شخص حتفه وأصيب شخصان آخران بإصابات خطرة في الحادث الذي وقع في بلدة بتلر الصغيرة.

بندقية (إيه أر- 15)

وتعد بندقية (إيه أر- 15) سلاحًا نصف آلي تنتجه شركة “كولت” للأسلحة بصورة أساسية، وتشابه البندقية في مظهرها بندقية (إم 16) التي يستخدمها الجيش الأمريكي.

وعلى عكس السلاح العسكري، فإن بندقية (إيه أر- 15) غير قادرة على إطلاق النار المتواصل، ولكن مطلقي النار المتمرسين يمكنهم إطلاق عدد كبير من الطلقات في مدة قصيرة للغاية.

ويمكن شراء البندقية من على شبكة الإنترنت في الولايات المتحدة مقابل نحو ألف دولار.

وأثارت بندقية (إيه أر- 15) الجدل خلال العقود الماضية عقب استخدامها في حوادث إطلاق نار بأمريكا، وتم حظر السلاح لأعوام عدة، ولكنه أصبح متاحًا منذ 2004.

ويقول النشطاء المعنيون بحقوق حمل السلاح إن الملايين من الأمريكيين يستخدمون السلاح كبندقية صيد أو للدفاع عن النفس، أو من أجل الترفيه في ساحات الرماية.

وعلاوة على ذلك، فإن استخدام البندقية في محاولة اغتيال ترامب، الذي يترشح للرئاسة أمام الرئيس جو بايدن في الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، سوف يجدد الجدل بشأن السيطرة على الأسلحة في الولايات المتحدة.

المشتبه به أطلق النار مرات عدة باتجاه منصة ترامب

تجدر الإشارة إلى أن جهاز الخدمة السرية قال في بيان إن المشتبه به “أطلق النار مرات عدة باتجاه المنصة من موقع مرتفع خارج التجمّع”، قبل أن يقوم عناصر الجهاز “بتحييده”.

وبعدما أفاد شهود عيان عدة أنهم رأوا المسلّح قبل إطلاق النار وأبلغوا السلطات بالأمر، قالت شرطة باتلر إنها “استجابت لعدد من التقارير بشأن نشاط مشبوه” من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأظهر مقطع “فيديو” نشره موقع “تي ام زي” الأمريكي، السبت، رجلًا مسلّحًا يشتبه بأنه مطلق النار متمركزًا على سطح مبنى مصوّبًا بندقية، ثم صرخات تعلو فيما تسود بلبلة الحشد.

وأفاد الموقع بأن “الشاب شعره بنّي طويل، ويبدو أنّه يرتدي قميصًا رماديًا وسروالًا كاكيًا، وكما ترون، هو يحاول بعناية تحديد الهدف من بعيد قبل سحب الزناد”.

يبدو أن مطلق النار تصرّف بمفرده، وأفادت وسائل إعلام بأنه مسجّل كناخب جمهوري.

وقال والده ماثيو كروكس لشبكة “سي إن إن” إنه يحاول “فهم ما يجري”، مضيفًا أنه لن يقول شيئًا قبل التحدّث إلى سلطات إنفاذ القانون.