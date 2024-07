محاولة اغتيال ترامب.. لحظة إطلاق النار على الرئيس السابق ومقتل المهاجم (شاهد)

بثت وسائل إعلام أمريكية لقطات جديدة متداولة للحظة إطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب خلال تجمُّع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، السبت، كما بثت لقطات أخرى لمقتل المهاجم.

وأصيب ترامب في أذنه خلال “محاولة اغتيال” من شأنها تأجيج المخاوف من عدم استقرار قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المثيرة للاستقطاب.

وكان ترامب (78 عامًا) قد بدأ بإلقاء كلمته في تجمعه الانتخابي الأخير قبل المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري عندما دوّى إطلاق النار.

BREAKING: Video of Secret Service sniper taking out gunman pic.twitter.com/mzoUzdNKJk

وشوهد ترامب وهو يضع يده على أذنه بينما كان الدم يسيل على أذنه وخدّه، وانحنى تحت المنصة، في حين اندفع أفراد جهاز الخدمة السرّية نحوه، وأحاطوا به قبل إجلائه إلى مركبة مجاورة.

وقال جهاز الخدمة السرّية في بيان إن المشتبه فيه “أطلق النار مرات عدة باتجاه المنصة من موقع مرتفع خارج التجمع” قبل أن يقتله أفراد الجهاز، مؤكدًا مقتل أحد الحاضرين وإصابة اثنين بجروح بليغة.

وحدد مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في بيان هوية مطلق النار على أنه توماس ماثيو كروكس (20 عامًا)، وأكد في مؤتمر صحفي سابق أن السلطات تحقق في إطلاق النار بوصفه “محاولة اغتيال”.

وأظهرت سجلات الناخبين في ولاية بنسلفانيا أن كروكس، وهو من مدينة بيثيل بارك، مسجَّل في الكشوف ضمن الجمهوريين.

Footage of Donald Trump’s shooter Thomas Matthew Crooks opening fire and then getting killed seconds later surfaces pic.twitter.com/2ctMtIkwUs

— Kollege Kidd Media (@KKMediaTingz) July 14, 2024