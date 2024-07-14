محاولة اغتيال ترامب.. لحظة إطلاق النار على الرئيس السابق ومقتل المهاجم (شاهد)

بثت وسائل إعلام أمريكية لقطات جديدة متداولة للحظة إطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب خلال تجمُّع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، السبت، كما بثت لقطات أخرى لمقتل المهاجم.

وأصيب ترامب في أذنه خلال “محاولة اغتيال” من شأنها تأجيج المخاوف من عدم استقرار قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المثيرة للاستقطاب.

وكان ترامب (78 عامًا) قد بدأ بإلقاء كلمته في تجمعه الانتخابي الأخير قبل المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري عندما دوّى إطلاق النار.

BREAKING: Video of Secret Service sniper taking out gunman pic.twitter.com/mzoUzdNKJk — The Spectator Index (@spectatorindex) July 14, 2024

اللحظات الأولى

وشوهد ترامب وهو يضع يده على أذنه بينما كان الدم يسيل على أذنه وخدّه، وانحنى تحت المنصة، في حين اندفع أفراد جهاز الخدمة السرّية نحوه، وأحاطوا به قبل إجلائه إلى مركبة مجاورة.

وقال جهاز الخدمة السرّية في بيان إن المشتبه فيه “أطلق النار مرات عدة باتجاه المنصة من موقع مرتفع خارج التجمع” قبل أن يقتله أفراد الجهاز، مؤكدًا مقتل أحد الحاضرين وإصابة اثنين بجروح بليغة.

وحدد مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في بيان هوية مطلق النار على أنه توماس ماثيو كروكس (20 عامًا)، وأكد في مؤتمر صحفي سابق أن السلطات تحقق في إطلاق النار بوصفه “محاولة اغتيال”.

وأظهرت سجلات الناخبين في ولاية بنسلفانيا أن كروكس، وهو من مدينة بيثيل بارك، مسجَّل في الكشوف ضمن الجمهوريين.

Footage of Donald Trump’s shooter Thomas Matthew Crooks opening fire and then getting killed seconds later surfaces pic.twitter.com/2ctMtIkwUs — Kollege Kidd Media (@KKMediaTingz) July 14, 2024

بايدن يهاتف ترامب

وتحدّث بايدن لاحقًا مع ترامب، حسب ما قال البيت الأبيض، في أول اتصال بينهما منذ مناظرة قبل أكثر بقليل من أسبوعين قدّم فيها الرئيس أداءً كارثيًّا.

وأثار الحادث صدمة داخل الولايات المتحدة وخارجها، وعبّر قادة بريطانيا وإسرائيل واليابان وكندا والمجر والهند وغيرها من الدول عن السخط والصدمة.

Trump shooter dead 😂 Balked the election for your whole party pic.twitter.com/d45krOuLYp — Jack Cleary (@AaronVLM1) July 13, 2024

وشهدت الولايات المتحدة أحداث عنف سياسي عدة، وتُتَّخذ إجراءات أمنية مشددة لحماية الرئيس الحالي والرؤساء السابقين والمرشحين للانتخابات.

واغتيل الرئيس جون كينيدي عام 1963 بإطلاق نار بينما كان في إحدى سيارات موكبه، كما قُتل شقيقه بوبي كينيدي بالرصاص في عام 1968. ونجا الرئيس رونالد ريغن من محاولة اغتيال في 1981.