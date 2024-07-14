مقتل شخصين في حادث إطلاق النار خلال تجمع انتخابي لترامب (فيديو)

نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، عن المدعي العام لمنطقة بتلر في بنسلفانيا، مقتل أحد الحضور في التجمع الانتخابي الذي شهد إطلاق نار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى مقتل مطلق النار.

وأضاف المدعي العام أن شخصا واحدا أصيب بجروح خطيرة خلال الواقعة.

كما نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصادر، ما سمته “تحييد” مطلق النار على ترامب.

وأصيب ترامب في أذنه بعد إطلاق أعيرة نارية خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا مساء السبت.

وأظهرت لقطات مصورة أفرادا من جهاز الخدمة السرية والشرطة يرافقون ترامب إلى سيارة بينما كان يرفع قبضته في الهواء.

وظهرت في اللقطات المصورة دماء على أذنه وقناصة على سطح قريب من المنصة التي كان يقف عليها ترامب.

ونقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية عن متحدث باسم ترامب قوله إن المرشح الجمهوري بخير ويتم فحصه حاليا في مركز طبي محلي.