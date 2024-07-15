الحوثيون يعلنون استهداف سفينة إسرائيلية ومهاجمة أهداف عسكرية في إيلات (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الأحد، استهداف سفينة إسرائيلية في خليج عدن، وتنفيذ عملية ضد أهداف عسكرية في إيلات جنوبي إسرائيل.

وفي بيان متلفز للمتحدث العسكري باسم الجماعة قال يحيى سريع إن قوات الجماعة استهدفت السفينة الإسرائيلية (إم إس سي يونيفيس) في خليج عدن، بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وأضاف أنه تم تنفيذ عملية استهداف لعدد من الأهداف العسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة أُم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة (إسرائيل) بعدد من المسيّرات، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح، من دون توضيح طبيعة هذه الأهداف.

وأشار إلى أن تنفيذ العمليتين يأتي “انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردًا على مجزرة المواصي في خان يونس التي ارتكبها العدو الإسرائيلي”، وفق قوله.

ولم يرد من سلطات الاحتلال الإسرائيلية أي تعليق فوري على ما جاء في البيان الحوثي.

والسبت، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة مروعة في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 90 فلسطينيًا وإصابة 300 آخرين بينهم حالات خطرة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

القيادة المركزية الأمريكية: تدمير مسيّرتين للحوثيين وزورق مسيّر في البحر الأحمر

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تدمير طائرتين من دون طيار للحوثيين، وكذا زورق مسيّر في البحر الأحمر.

وتضامنًا مع غزة التي تواجه حربًا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ 12 يناير/كانون الثاني 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردًا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديًا في يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.