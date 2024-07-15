حصيلة المجازر الإسرائيلية خلال اليوم 282 من الحرب على غزة (فيديو)

شهد قطاع غزة سلسلة من الهجمات الدامية في اليوم 282 من الحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث تم استهداف مناطق حيوية وسجلت أرقامًا مرعبة من الشهداء والإصابات بين المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء.

استهداف مدرسة أبو عريبان

في النصيرات، استهدفت القوات الإسرائيلية مدرسة أبو عريبان التي تؤوي آلاف النازحين، مما أسفر عن ارتقاء 17 شهيدًا جُلهم من الأطفال والنساء، وإصابة العشرات.

مجزرة مواصي خان يونس

ارتفع عدد شهداء مجزرة مواصي خان يونس إلى 90 شهيدًا وأكثر من 300 مصاب، جُلهم من الأطفال والنساء، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية في المنطقة.

مجزرة تل الهوى والصناعة

تم انتشال أكثر من 10 شهداء من منطقة تل الهوى والصناعة، ولا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض والعشرات مصيرهم مجهول. تزامن ذلك مع انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من منطقة تل الهوى.

ضربات متواصلة

تواصل المدفعية الإسرائيلية ضرب منطقة محيط السرايا، فيما تقوم طائرات “الكواد كابتر” بإطلاق النار باتجاه المواطنين في مختلف مناطق قطاع غزة، خاصة تلك التي توجد فيها القوات الإسرائيلية.

مجزرة الشاطئ

ارتفع عدد شهداء مجزرة الشاطئ إلى 22 شهيدًا، ولا تزال هناك إصابات خطرة، مما يزيد من تعقيد الحالة الإنسانية في تلك المنطقة.

استهداف منازل مأهولة

تم استهداف منازل عدة مأهولة بالسكان في مدينة غزة (الحداد، الغفري، أبو يوسف، حجي)، ما أدى إلى ارتقاء 21 شهيدًا وأكثر من 40 مصابًا.

استهداف برج السوسي

في محيط برج السوسي بمنطقة الصناعة، استشهد المواطن مؤيد ناهض الحلو بعد استهدافه بطائرات الاحتلال الإسرائيلي.

استهداف مجموعة مواطنين

استهدفت القوات الإسرائيلية مجموعة من المواطنين في منطقة الزوايدة بجوار بئر أبو صلاح، حيث تم انتشال شهيد وعدد من الجرحى.

شاحنات الخضار والفواكه

دخلت 4 شاحنات محملة بالخضار والفواكه إلى شمال القطاع بعد توقف دام شهرين دون دخول أي صنف من الخضار والفواكه والمجمدات.

هذه التطورات الميدانية تسلط الضوء على الواقع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، في ظل استمرار الهجمات وتفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل مأساوي.