دعوات لمقاطعة مطعم في لندن بعد طرده بريطانية ارتدت شارة علم فلسطين (فيديو)

وثّق مدون يدعى “سيمبا ليون” عبر حسابه على تيك توك، محاولة امرأة بريطانية للدخول إلى مطعم “ريد ليون” الشهير، الموجود وسط شارع البرلمان في ويستمنستر بالعاصمة لندن، لكن المطعم منعها من ذلك لارتدائها شارة العلم الفلسطيني، بحسب قولها.

ودار سجال بينها وبين حارس المطعم الذي حال دون ولوجها للداخل كباقي الزبائن، واحتدت المرأة في النقاش مع شخص آخر يتضح من الشعار الموجود على زيّه أنه أحد العاملين في المطعم، واتهمت العاملين في المكان بالتحيّز ضد ما يمثّل فلسطين.

وتساءلت مستنكرة “ماذا لو كانت تحمل علم أمريكا أو بريطانيا أو أوكرانيا أو حتى علم المثلية؟”، وظل النقاش محتدمًا ووصل الحديث إلى مستوى الصراخ، وانصرفت المرأة في النهاية، مطالبة غيرها من رواد المطعم بمقاطعته، في معاقبة لموقف إدارته المتعصب.

The Red Lion on “Parliament street” should be boycotted by everyone.

I fucking guarantee you if this lady had an Israeli flag on they wouldn’t have said jack shit!

Fuck these clowns and respect to the lady 👏👏👏

