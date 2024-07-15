دعوات لمقاطعة مطعم في لندن بعد طرده بريطانية ارتدت شارة علم فلسطين (فيديو)

وثّق مدون يدعى “سيمبا ليون” عبر حسابه على تيك توك، محاولة امرأة بريطانية للدخول إلى مطعم “ريد ليون” الشهير، الموجود وسط شارع البرلمان في ويستمنستر بالعاصمة لندن، لكن المطعم منعها من ذلك لارتدائها شارة العلم الفلسطيني، بحسب قولها.

ودار سجال بينها وبين حارس المطعم الذي حال دون ولوجها للداخل كباقي الزبائن، واحتدت المرأة في النقاش مع شخص آخر يتضح من الشعار الموجود على زيّه أنه أحد العاملين في المطعم، واتهمت العاملين في المكان بالتحيّز ضد ما يمثّل فلسطين.

وتساءلت مستنكرة “ماذا لو كانت تحمل علم أمريكا أو بريطانيا أو أوكرانيا أو حتى علم المثلية؟”، وظل النقاش محتدمًا ووصل الحديث إلى مستوى الصراخ، وانصرفت المرأة في النهاية، مطالبة غيرها من رواد المطعم بمقاطعته، في معاقبة لموقف إدارته المتعصب.

The Red Lion on “Parliament street” should be boycotted by everyone. I fucking guarantee you if this lady had an Israeli flag on they wouldn’t have said jack shit! Fuck these clowns and respect to the lady 👏👏👏 pic.twitter.com/hPiVNVHvKP — JonnyUtd (@Fx1Jonny) July 14, 2024

دعوات إلى المقاطعة

واستجاب عدد من المدونين لدعوتها وانتشرت مطالباتهم عبر المنصات بالمقاطعة، مشيرين إلى أن المطعم بهذا الموقف مناصر لإسرائيل وللإبادة الجماعية في غزة.

وكتب المدون جوني يونايتد “يجب على الجميع مقاطعة ريد ليون الموجود في شارع البرلمان، أراهن أنه لو كانت هذه السيدة تحمل علم إسرائيل لما قال لها أحد أي شيء! اللعنة على هؤلاء المهرجين واحترامًا لهذه السيدة”.

وعلّقت مدونة قائلة “طرد عمال ريد ليون في ويستمنستر امرأة لأنها رفضت خلع ملصق علم فلسطين، يا لها من وقاحة! يقول إنه سيطلب من شخص ما أيضًا خلع علم أوكرانيا، لكنه لن يجرؤ، فحياة البيض وحياة البيض فقط مهمة لهؤلاء الحمقى”.

📍The Red Lion Westminster threw a woman out just bc she refused to take off her Palestine flag sticker. The audacity of this slice of gammon to say he’d also tell someone to take off their Ukrainian flag. He wouldn’t dare. White lives & only white lives matter to these c*nts. pic.twitter.com/yKAgOYV7G8 — Madiha (@justmadiha) July 13, 2024

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 38664 شهيدًا غالبيتهم أطفال ونساء، و89097 مصابا، إضافة إلى آلاف من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.