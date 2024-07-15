رحلات شاطئية لأطفال المخيمات السورية في لبنان

يُعاني أبناء مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان من نقص حاد في أساسيات الحياة، ومما يزيد الوضع سوءًا انقطاع التيار الكهربائي مع اشتداد الحر في موسم الصيف.

وفي سبيل التخفيف عن أطفال المخيمات، أطلقت مجموعة من الشباب مبادرة تُعنى بترتيب رحلات إلى شاطئ البحر.

وفي لقاء مع الجزيرة مباشر، قال محمد الأحمد، وهو لاجئ سوري بمخيم السمونية شمالي لبنان: عملنا على هذه المبادرة من أجل التخفيف عن أطفال المخيم، انظر إليهم تكاد لا تصدق الفرحة على وجوههم”.

وأضاف: الحر شديد في المخيمات ولا يوجد كهرباء، فلعلّ هذه المبادرة تخفف الكثير.

وفي السياق نفسه أكد الشاب حسين جاسم، أحد القائمين على المبادرة، أن الفكرة بدأت برحلات يومية إلى الشاطئ لكن الإمكانيات المادية وقفت عائقا أمام تحقيق ذلك، مشيرا إلى أنهم بصدد تسيير رحلات أخرى تخرج من مخيمات عدة إذا وجدوا الدعم اللازم.

وعبر الأطفال عن مدى سعادتهم بخروجهم إلى الشاطئ، فقال الطفل علي الحسين: “أول مرة بحياتي آتي إلى البحر فأنا مبسوط كثير”.

وأضافت الطفلة أسيل العبد الله: “انبسطنا كثير في البحر، وبتمنى أرجع على بلدي وأروح على بحرها”.

وتتجاوز درجات الحرارة في المخيمات 40 درجةً مئوية في فصل الصيف؛ مما يزيد معاناة اللاجئين اليومية.