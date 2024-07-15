شاهد: لحظة قنص جندي إسرائيلي في تل الهوى خلال عملية مشتركة للمقاومة
نفّذتها كتائب شهداء الأقصى وكتائب المجاهدين
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15/7/2024-|آخر تحديث: 15/7/202403:17 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
بثت كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)- مشاهد لعملية قنص جندي إسرائيلي ضمن تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في شمال قطاع غزة المحاصَر.
ونشرت الكتائب عبر قناتها على تليغرام، صور قنص الجندي وإصابته بشكل مباشر، في عملية مشتركة مع كتائب المجاهدين، بمنطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة شمالي القطاع، ضمن معركة طوفان الأقصى.
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وقالت في بيان منفصل “قصفنا قوات العدو الصهيوني المتوغلة في مخيم يبنا جنوب مدينة رفح جنوبي القطاع، بقذائف الهاون النظامي عيار 60”.
ومنذ أكثر من 9 أشهر، تواصل المقاومة التصدي بضراوة لتوغلات جيش الاحتلال، وتنصب له العديد من الكمائن في محاور القتال وسط معارك شرسة، مكبّدة إياه خسائر جديدة في الجنود والعتاد.
المصدر : الجزيرة مباشر